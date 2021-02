'X Factor'-duoen Unity, der nu bare kalder sig Simon og Marcus, er efter ugens bootcamp klar til årets liveshows, men de måtte endnu en gang igennem Thomas Blachmans forvirrende udskilningsforløb.

Først var der 'Five Chair'-runden, hvor Thomas Blachman stoppede dem efter få sekunder for at forlade studiet og diskutere med sin producer.

Derefter valgte Mette Frederiksen at lukke syv nordjyske kommuner ned på grund af frygt for minksmitte, hvilket betød, at Simon og Marcus, der til daglig går i gymnasiet i Thisted, ikke kunne være fysisk til stede på Thomas Blachmans bootcamp på Sjælland.

Da løsningen blev, at de skulle synge for Thomas Blachman over en videoforbindelse, var 'X Factor'-dommeren endnu en gang svær at blive klog på, da han pludselig gik væk fra det opstillede tv, så drengene ikke kunne se, hvad der foregik.

Foto: Lasse Lagoni / TV 2

»Det var det mærkeligste. Pludselig forsvandt han og kom tilbage med et billede af os på sin telefon,« fortæller Simon og Marcus med et grin.

Hele situationen med ikke at kunne være fysisk til stede var de afklaret med. De var ærgerlige over ikke at kunne møde de andre deltagere, men der var også noget trygt ved at skulle synge hjemme i Thisted, hvor en gymnasieveninde hjalp til ved at spille klaver ved siden af.

Men alt, hvad der foregik i studiet hos Thomas Blachman, havde de svært ved at følge med i. Blandt andet opfattede de ikke, da den nye 'X Factor'-vært, Melvin Kakooza, dukkede op for at sige hej til dem.

»Vi så godt, der var en mand, der kiggede hurtigt ind i kameraet, men vi vidste ikke, det var Melvin. Vi vidste faktisk slet ikke, at han var vært.«

Som nævnt forsvandt Thomas Blachman fra deres videosamtale for så at vende tilbage med sin telefon, hvor han viste dem et billede på skærmen.

»Det var ret dårlig kvalitet, men vi kunne godt se, det var os,« fortæller de, men var slet ikke sikre på, om de var købt eller solgt.

»Vi fik at vide inden 'Five Chair', at vi skulle droppe at danse. Det kunne vi ikke rigtig alligevel, og så fik vi at vide, at det var noget lort. Så kom vi alligevel videre til bootcamp og ville i stedet vise noget inderlighed. Men det kunne vi måske heller ikke rigtig. Vi syntes egentlig, at det gik godt, men vi havde ingen idé om, hvordan det blev modtaget,« forklarer de.

Simon og Marcus. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Og selvom Thomas Blachman endte med at sende dem videre til de endelige liveshows, så var det med en masse kritiske ord som: 'I er to stykker kød uden indhold'. I dag er de stadig lidt i tvivl om, hvorfor Thomas Blachman alligevel gerne vil arbejde med dem.

»Til samtalen inden 'Five Chair' bad han os synge, og der sagde han, at han godt kunne lide, at vi var forberedte, og at der var noget at arbejde med. Han havde set noget i os: Noget, som vi nok stadig ikke helt ved, hvad er.«

Årets liveshows begynder 26. februar, og for tiden er Simon og Marcus rykket til København, hvor de indtil videre bor på hotel.

Normalt er 'X Factor'-deltagerne samlet i et hus, men fordi Thomas Blachman i år har valgt at lave en syvmandsgruppe, er der i første omgang ikke plads til Simon og Marcus i fælleshuset.

Og Unity-navnet har de som nævnt valgt at droppe, da de fra starten af ikke brød sig om det.

»Nu hedder vi bare Simon og Marcus. Vi blev bedt om at finde på noget andet, men vi er ikke så gode til det med navne, så nu hedder vi bare det.«