»Alt gik galt. Vi havde planlagt et show med alt muligt, og så blev vi afbrudt,« lyder det med et kæmpe grin fra 'X Factor'-duoen Unity, der fredag aften blev hovedpersoner i Thomas Blachmans kaosshow.

Den rutinerede dommer har igennem årene haft for vane at gøre det uforudsigelige, og fredag gentog han succesen ved at udvandre midt i den såkaldte 'Five Chair'-udskillelsesrunde.

Unity, der består af barndomsvennerne Simon Kozma og Marcus Enevoldsen, som til daglig går i 2.g på Thisted Gymnasium, fik kun lov til at synge få linjer af Olly Murs-hittet 'Troublemaker', før Thomas Blachman sagde stop, bad dem synge uden baggrundsmusik og herefter forlod studiet for at diskutere med sin producer, om hvem der skulle sendes videre.

Simon og Marcus fik i ventetiden lov til at blomstre alene på scenen, i hvad der føltes som en evighed, før de til sidst kunne ånde lettet op, da Thomas Blachman endte med at give dem en adgangsbillet til næste runde.

»Det var virkelig en sjov oplevelse. Forvirrende er nok det rigtige ord,« husker de i dag tilbage med et stort grin.

De havde ingen idé om, hvad Thomas Blachman ville vælge – de havde faktisk regnet med, at de var færdige i 'X Factor'.

»Vi så blikket i hans øjne og tænkte 'nu ryger vi ud'. Alle de andre var så sindssygt dygtige, og da han så begyndte at smide nogle af de andre hjem, tænkte vi, at det jo var umuligt at gå videre.«

Drengene fortæller, at de til at begynde med mest tilmeldte sig 'X Factor' for at få en fed oplevelse, nu hvor coronakrisen havde ødelagt deres gymnasietid.

Derfor gik det også lidt hurtigt med tilmeldingen, og navnet Unity havde de nok ikke valgt i dag, fortæller de med et grin.

»Det var lige midt i 'Black Lives Matter'-bevægelsen, hvor vi så i øjeblikket syntes, at Unity var et fedt navn. Men set i bakspejlet er det nok ikke et navn, vi længere synes vildt godt om. Så snart vi kom til audition, kunne vi godt se, at det måske var lidt for tungt et emne at komme med, i forhold til at vi bare er nogle lalleglade drenge, der kan lide at fyre den af.«

Unity er med i næste uges bootcamp-runde. Om de fortsat vælger at kalde sig Unity, må tiden vise.