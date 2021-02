Mandag blev hele 'X Factor'-verdenen vendt på hovedet.

Der blev det offentliggjort, at den vikarierende vært Melvin Kakooza måtte melde afbud til programmets liveshow, da han havde fået opereret en godartet hjernetumor væk. Og det er også en nyhed, der naturligvis påvirker de tre 'X Factor'-dommere.

»For Melvin er det … Jeg ved ikke, hvad man skal sige til det, jeg ved bare, at Melvin havde glædet sig så meget,« lyder det fra en ordfattig dommer Martin Jensen, der fortsætter:

»Det kunne lige så godt have være mig. Melvin er 29 år gammel, og jeg er 29 år, så vi har samme alder. Det giver stof til eftertanke, men vigtigst af alt er, at han kommer godt ud på den anden side. Jeg ønsker ham alt det bedste.«

Thomas Blachman, Martin Jensen og Oh Land udgør dommertrioen i årets X Factor.

I en pressemeddelelse fortalte Jakob Riis, som er Melvin Kakoozas manager, at han havde følt ubehag i den seneste periode. Derfor valgte han at blive undersøgt grundigt. Det viste sig, at han i noget tid har gået rundt med en hjernetumor i baghovedet, som har vist sig at være godartet.

Nu skal Melvin Kakooza have tid til at komme sig, og derfor har han trukket sig for jobbet som 'X Factor'-vært, som han oprindeligt overtog fra Sofie Linde, der er på barsel.

»Det er ganske forfærdeligt. Det er den værst tænkelig nyhed for sådan en ung mand, men det tyder på, at det alligevel er det bedst tænkelige resultat ud af det værst tænkelige,« lyder det fra den 57-årige garvede 'X Factor'-dommer Thomas Blachman.

»Jeg havde glædet mig så meget til at møde manden. Jeg føler med ham, hans familie og venner.«

- Det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for al den ro, de kan få, for at han kan komme sig. Jeg håber og appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid, udtaler Melvin Kakoozas manager, Jakob Riis, i en pressemeddelelse.

Også den kvindelige dommer Nanna Øland, også kendt som Oh Land, blev berørt, da nyheden ramte mandag formiddag.

»Det er meget, meget skræmmende, når sådan noget opstår pludseligt, og det er et ungt menneske. Man må bare holde fast i det positive i, at det er godartet, og så må man sætte sin lid til, at han kommer sig så hurtigt som muligt.«

Det gik heller ikke længe, før Sofie Linde reagerede på nyheden om Melvin Kakooza.

»Jeg sender al min kærlighed og masser af medvind til verdens bedste Melvin Kakooza og hans familie,« skrev hun mandag på sin Instagram-story og fortsatte:

»Og så glæder jeg mig til at kysse ham på panden, så snart han er på benene igen.«

I Melvin Kakoozas fravær endte valget på Lise Rønne som afløser til værtsrollen.

Det er dog langtfra første gang, at Lise Rønne indtager scenen i 'X Factor'. Hun har tidligere været vært på programmet i fire sæsoner.

Det forlyder af den udsendte pressemeddelelse fra i mandags, at Melvin er i stærk bedring, men ikke har ønsket at stille op til interviews omkring situationen.