Fredag aften er det endnu en gang tid til at dyste på talentet, når det andet X Factor live-show ruller over skærmen på TV 2.

Denne aften byder på sange med temaet ‘deltagernes fødeår’, hvor vi blandt andet skal høre Coldplay, Bomfunk MC’s, Justin Timberlake og Christian Brøns.

Sidste uge var der drama, da Patrick endte med at stå over for Rolf og Kanylerne, og Blachman var på nippet til at sende taberen hjem med et dødskys.

Heldigvis stoppede Sofie Linde Thomas Blachman, og Rolf og Kanylerne endte med at forlade X Factor uden at blive smittet af den forkølelse, som Blachman havde kæmpet med hele ugen.

Sofie Linde og pigegruppen Echo. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde og pigegruppen Echo. Foto: Martin Sylvest

Fredag aften stiller Patrick sig på scenen og kæmper for at bevise sit værd med to sange; ‘De er meget interesserede i / Du kan gøre hvad du vil’ af TV-2 og Christian Brøns.

I samme kategori, 15-22, bliver han udfordret af Live med sangen ‘White Flag’ af Dido og Benjamin, som kaster sig ud i ekskæreste tuderen, ‘Cry Me a River’ af Justin Timberlake.

Pigegruppen Echo fik en hård start på det første liveshow, da de måtte starte forfra på grund af problemer med lyden. Fredag aften splitter de vokalerne op til smukke harmonier (forhåbentlig) i nummeret ‘Clocks’ af Coldplay.

Deres rivaliserende gruppe, bestående af de to selverklærede sønderjyske ghetto-piger, Maria og Bea, kører videre i hip-hop stilen med det ikoniske nummer ‘Freestyler’ af Boomfunk MC’s.

I kategorien 23+ kan vi opleve 29-årige Andrea Brøndsted, der kom videre på Blachmans nåde til 5 Chair Challenge, efter hun fik startet i den forkerte toneart. Hun serverer The Bangles nummeret ‘Eternal Flame’.

43-årige Gina Michaells har imponeret med sin dramatiske stemme, der kan måle sig med Whitney Huston og Celine Dion, og vil i aften brage ud af skærmene med ‘I’m Not In Love’ af 10cc.

Endeligt vil Kristian Kjærlund prøve at vinde dommernes gunst med nummeret ‘Common People’ af gruppen Pulp.

Deltagerne fremfører deres sange i vilkårlig rækkefølge, da det endnu ikke er bestemt, hvem der skal på hvornår.