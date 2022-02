Det begyndte med, at den dengang tiårige Mathias Julin pludselig ikke kunne være alene.

Når hans mor tog på nattevagt, voksede knuden i maven. Og når forældrene ikke svarede på hans sms'er, frygtede hans straks det værste.

»Når jeg var hjemme hos venner, fik jeg hjemve, og jeg har aldrig lidt af hjemve. Aldrig været bange for at sove ude. Så jeg blev mere og mere urolig – ikke mindst fordi jeg ikke vidste, hvad der var ved at ske med mig,« fortæller den i dag 16-årige 'X Factor'-deltager fra Hørsholm.

I fredagens sidste bootcamp-program havde han af sin mentor, Kwamie Liv, fået besked på at synge en sang, som fortalte, hvem han var.

16-årige Mathias Julin fra Hørsholm.

Det blev til sangen 'Alone', som Mathias Julin skrev under coronanedlukningen, hvor han blev mindet om den ensomhed, som han især oplevede, da han som tiårig pludselig udviklede angst.

Selvom 'X Factor'-dommeren blev rørt af både Mathias Julins sang og stemme, valgte hun at sende ham hjem for til gengæld at tage den 18-årige Tina Mellemgaard med til liveshows.

»Det er nederen, jeg ikke kom videre til live. Det havde været spændende at spille koncert hver fredag. Jeg ville også gerne have lært Kwamie bedre at kende og høre, hvad hun ville have lært mig. Det er ærgerligt at ryge ud lige på målstregen,« siger Mathias Julin til B.T.

Til gengæld er han glad for, at han fik fortalt sin historie. Den rummer nemlig også historien om, hvordan musikken hjalp ham ud af angsten.

Men først skulle han opleve tre år med spændinger i maven, vejrtrækningsproblemer og en følelse af tristhed, som kunne opstå ud af det blå.

»Min mor og far kunne ikke handle, uden jeg skulle med. I starten bildte jeg mig selv ind, at det var, fordi jeg syntes, det var hyggeligt. Men til sidst gik det op for mig, at jeg slet ikke kunne lade være med at gå med. Og de gange jeg ikke kunne komme med, gik jeg i panik.«

I samme periode begyndte han at spille guitar. Han kunne bruge timevis på at lære akkorder og fingerspil ved at se YouTube-videoer. Og inden han fik set sig om, havde han brugt flere intense timer på at synge og spille uden at have oplevet det mindste tegn på angst.

»Jeg var inde i en boble, hvor alt var godt. Nu var alt roligt. Det hjalp mig at have hovedet et andet sted,« fortæller Mathias Julin.

På den måde gik det op for ham, at han kunne styre sin angst. Fokusere på noget andet, når den begyndte at titte frem. Og tvinge sig selv til at gøre noget af det, der gjorde ham utryg.

Han begyndte at overnatte hos venner. I starten var det svært, men efter en måned forsvandt angsten.

Så da hans mor foreslog ham at se en psykolog, sagde han: 'Nej, jeg kan ikke mærke det længere.'

»I dag kan jeg godt lige mærke følelsen i maven, hvis der sker noget specielt, men det er noget, jeg godt kan styre,« siger han.

»Så må jeg tænke logisk: 'Selvfølgelig er du ikke helt alene. Der vil altid være nogen for dig', og så kan jeg få det til at gå væk,« siger han om følelsen, som han fredag sang om i sangen 'Alone'.

Inden han røg ud af 'X Factor', nåede den 16-årige sanger at synge to af sine egne sange. Men han har mange flere på lager, fortæller han. Faktisk så mange, at han ville kunne udgive et helt album. Og dét er også drømmen.

En drøm, som muligvis kunne være på vej til at blive til virkelighed. Efter sin første audition blev han nemlig kontaktet af hiphopgruppen Ude af Kontrols DJ, som gerne ville arbejde med ham.

»Det var ret fedt, men Ude af Kontrol er noget andet musik end det, jeg laver. Så hvis han kunne hjælpe mig med noget af det musik, jeg laver, så kunne jeg godt overveje det. Men jeg ville ikke gå med til at lave en anden type musik, end hvad jeg selv føler for.«