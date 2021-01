Da den sociale angst var allerværst, turde Julie-Maja Cloos Toftdal hverken række hånden op i skolen, forlade sit hjem alene eller ringe til lægen.

Og selvom hun umiddelbart virkede selvsikker, da hun sang sig til en stol i den berygtede 'Five Chair Challenge' i fredagens 'X Factor', kan den 20-årige sangerinde godt være nervøs for, hvordan hendes sociale angst reagerer på den nye status som tv-kendis.

»På den ene side er jeg bevidst om, at det ikke er alle mennesker, der vil kunne lide mig. Jeg ved godt, at nogen vil synes, jeg synger hæsligt og er vildt irriterende og er grim. Og jeg siger til mig selv, at det også er helt okay, at ikke alle kommer til at holde af mig,« siger Julie-Maja Cloos Toftdal.

»Men så er der også den anden nagende stemme, der sidder og siger: 'De kommer helt sikkert til at skrive det her om dig, eller de vil tænke, at det her var vildt dumt sagt, så det skulle du ikke have gjort.' Så mens jeg er ret afklaret med, at der kommer negative tilbagemeldinger fra seerne, så kan jeg næsten heller ikke være i tanken om det. Men jeg forsøger at forholde mig så rationelt til det som muligt.«

Det er nemlig et af de værktøjer, hun har brugt, siden hun i 8. klasse blev så hårdt ramt af social angst, at hun i ti måneder gik til ugentlige samtaler hos en psykolog.

Det gjorde hun i håbet om ikke længere at blive nødt til at få sine forældre til at bestille tid hos lægen, fordi hun ikke selv turde ringe, eller tage med sin mor, når hun forlod hjemmet, fordi hun frygtede at blive kidnappet, dræbt eller voldtaget.

»Det var især et problem i skolen. Alle sociale aktiviteter var hårde, og jeg havde svært ved at møde nye mennesker og stifte venskaber. Jeg kunne slet ikke være i det og isolerede mig rigtig meget,« siger Julie-Maja Cloos Toftdal.

»Det var selvfølgelig frustrerende, at jeg ikke kunne handle alene eller hente en pakke, men det var endnu mere frustrerende, at jeg blev nødt til at lyve. For min frygt og mine tanker var jo så irrationelle, at jeg ikke kunne forklare nogen, hvorfor jeg ikke ville med til fest. Det var utroligt hæmmende for mig.«

Julie-Maja Cloos Toftdal havde en lille tæt kreds af veninder og familie, som hun følte sig tryg ved. Og de kunne selvfølgelig godt mærke, at noget var galt, fortæller hun. Men det var først, da hun i 8. klasse blev så plaget af det, at hun blev nødt til at være ærlig om sin angst, at der skete noget.

Og det er derfor, hun vælger at fortælle sin historie i 'X Factor'. Fordi hendes angst aldrig har været så slem, som da hun forsøgte at holde den hemmelig. Så nu kan hun lige så godt lægge kortene på bordet.

Siden gymnasiet har hun udfordret sig selv for at lære, at ikke alt hun frygter er farligt. I starten skulle hun række hånden op i skolen og se, hvad der skete. Siden blev hun presset til at forlade sit hjem alene for at opleve, at hun ikke ville blive overfaldet.

Og for tre år siden stillede hun op i DRs hedengangne talentshow 'Live', hvor hun godt nok røg ud efter første program, men ikke oplevede noget negativt ved at stå for skud. Tværtimod fandt hun en selvtillid, som siden har medvirket til, at hun kunne stille op i 'X Factor'.

»Jeg har stort set ikke mærket noget til min angst siden gymnasiet. Den kommer lidt frem, hvis jeg er presset eller har meget at se til, men aldrig i samme grad som tidligere. Efter alle disse år har jeg fået nogle værktøjer til at tøjle den, så jeg tror ikke, det er noget, der vil gå ud over 'X Factor'.«

Efter 'Five Chair Challenge' skal Julie-Maja Cloos Toftdal nu på bootcamp med sin dommer Oh Land og fire meddeltagere. Om hun er en af de tre heldige, der går videre til liveshowet, afsløres senere på sæsonen.