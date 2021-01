Efter en nærmest terapeutisk oplevelse i fængslet, hvor Anders Garcia kom med i Fangekoret, har 'X Factor'-deltageren valgt at lægge det kriminelle liv bag sig, fortalte han fredag aften i TV 2-programmet.

Men faktisk er den 39-årige Nørrebro-borger endnu ikke helt færdig med kriminalforsorgen. Han var nemlig blot på prøveløsladelse, da han tog til 'X Factor'-audition i sommer.

Og det er han sådan set stadig. Først til april har han endeligt udstået sin straf, fortæller han til B.T.

Selvom Anders Garcia har spillet musik siden teenageårene, så var det først, da han røg i fængsel for snart tre år siden, at han fandt ud af, at han havde en god sangstemme. Her kom han nemlig med i det kendte Fangekoret – som består af 15-20 indsatte, der rejser rundt i landet og giver koncert – hvor både han og korlederen kunne høre, at han skilte sig ud, fortæller han.

39-årige Anders Garcia. Foto: TV 2 Vis mere 39-årige Anders Garcia. Foto: TV 2

»Alle kan være med. Alle, der har lyst. Man behøver ikke engang at kunne synge. Så du kan nok regne ud, at niveauet nogle gange er lidt blandet, men det er en fed mulighed for at komme ud og få nogle oplevelser og gøre folk glade, mens man kan møde sine medindsatte i nogle andre rammer,« siger han.

»Det at kunne komme ud og være sammen, uden at der er 100 øjne, der hviler på en, hvis man kan sige det sådan, det giver en følelse af frihed.«

Har du aldrig været fristet til lige at løbe, når du har været uden for murene?

»Man gad jo godt være fri, forstå mig ret,« siger Anders Garcia.

»Men kort tid efter min fængsling begyndte jeg at kigge indad. Mine to år i fængslet har været absolut nødvendige, for at jeg kunne indse, at det slet ikke er det, jeg vil. Det er et lukket kapitel. Det påvirkede både mig, min familie og min daværende kæreste.«

Er det din første fængselsdom?

»Det er første og sidste gang, jeg har siddet inde.«

Hvad med betingede domme?

»Der er muligvis et par stykker,« griner Anders Garcia.

»Men det behøver vi ikke at komme mere ind på.«

Af hensyn til sin familie ønsker han ikke at komme det nærmere end, at det 'ikke er personfarlig kriminalitet', som han siger. Det var 'en dumhed'.

»Det er ikke fordi, jeg ikke vil snakke om det, men jeg vil gerne beskytte min familie. Det er ikke dem, der har valgt, at jeg stiller op i 'X Factor' og fortæller min historie. Det er en opmærksomhed, de gerne vil være foruden, og siden de altid har støttet mig, så vil jeg gerne respektere dem den anden vej,« siger Anders Garcia.

»Min fortid er ikke relevant mere – jeg har lært af mine fejl og er kommet ud på den anden side.«

Han afviser samtidig, at den gode oplevelse med Fangekoret skulle friste ham til at begå ny kriminalitet for at komme tilbage.

»Jeg kan faktisk godt synge i Fangekoret fra den anden side også,« griner han.

»Det er både for nuværende og tidligere indsatte. Men der sker alt muligt andet i min verden nu, så jeg tror ikke, jeg melder mig ind igen. Når man sidder i fængsel, har man jo en del mere tid, fordi der ikke er så mange muligheder – det er jo et fængsel.«

Hos TV 2 fortæller underholdningsredaktør Dorte Borregaard, at man ikke nødvendigvis er diskvalificeret fra at optræde på TV 2, fordi man tidligere i sit liv har gjort noget kriminelt.

Men i Anders Garcias har man naturligvis været ekstra opmærksom på, at han endnu ikke har udstået sin fulde straf, lyder det.

»For os er det afgørende, at Anders ikke er dømt for personfarlig kriminalitet, og at systemet har vurderet, at han er klar til prøveløsladelse,« siger Dorte Borregaard.

»Hvad han er dømt for – og detaljer om hans afsoning – har vi ikke vurderet som relevant i forhold til hans audition.«