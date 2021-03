Et samfundsproblem, der gør ham supertrist.

Med de ord beskriver Facebooks politiske chef Martin Ruby overfor TV 2 den hårde tone, som blandt andre flere 'X Factor'-deltagere har måttet stå model til.

»Jeg synes, at vi har et samfundsproblem. Det er noget, der har været der i lang tid, og jeg synes, at det er et kulturproblem, som der ikke er nogen let løsning på.«

At der skal findes en løsning, hersker der dog ingen tvivl om. For det gør ondt at være den, der modtager de hadefulde beskeder.

Det understregede flere X Factor'-deltagere forleden i en video, hvor de læste nogle af de ting, der havde fundet vej til deres indbakke, op.

»Skrid hjem til Afrika,« lød én besked.

»I burde skamme jer, så klamme I er,« lød en anden. Og der var mange, mange flere.

Nogle af dem i gråzonen. For der er ytringer, der er decideret ulovlige. Eksempelvis racisme og hate speech. I sidstnævnte kategori fjerner Facebook 10.000 kommentarer. I timen.

Men der er andre beskeder, der ikke tydeligt overskrider Facebooks retningslinjer. Hvor man er nødt til at se på konteksten.

Martin Ruby anerkender, at man fra virksomhedens side har et ansvar for at rydde op i »de hadefulde, verbale overgreb«, men han mener ikke, at Facebook kan løse problemet alene.

Også forældre og skoler har et ansvar for at melde sig i kampen mod digital mobning.

Generelt skal vi alle passe bedre på hinanden, lyder budskabet fra statsminister Mette Frederiksen, der også er gået ind i debatten om den hårde tone på nettet.

På Instagram skrev hun onsdag:



»'X Factor' har startet en vigtig debat. Og i dag bragte Pia Olsen Dyhr fra SF dagsordenen ind i Folketingssalen. Tonen på de sociale medier er blevet ualmindeligt barsk.«

»Ingen bør bære så hårde og hadefulde ord på sine skuldre. Særligt ikke vores børn og unge,« lød det i opslaget, hvor hun også takkede de modige 'X Factor'-deltagere for at stå frem.

Tidligere på dagen – i Folketingssalen – sagde hun, at hun var villig til at se på teknologivirksomheder som Facebook skal pålægges et ansvar for indholdet på deres platforme.

Martin Ruby er ikke afvisende overfor den idé, forklarer han til TV 2. Han mener dog ikke, at grundproblemet ligger hos Facebook.

Det ligger i mobningen og chikanen. Kulturen.

Men hvordan er vi overhovedet nået dertil, hvor man ikke engang kan stille op i 'X Factor' og synge uden at ende som skydeskive for ondsindede ytringer?

Det spørgsmål stillede B.T. forleden Rikke Andreassen, professor i kultur og medier ved Roskilde Universitet:

»Der ikke meget, der tyder på, at hadet bliver mindre. Vi ser desværre mere og mere af det. Der er en vis nemhed, det med at kunne skrive noget på de sociale medier, som kan virke hadefuldt,« forklarede hun og fortsatte:

»Før i tiden skulle man finde papir og blyant, skrive læserbrevet, pakke det i en kuvert, købe frimærker og så poste det. Inden man nåede at gøre det, så havde man fortrudt. Det sekund, man ser noget i tv, for eksempel 'X Factor', som man hidser sig op over, kan man kommentere det. Inden man nærmest når at tænke over det, så er hadet sendt videre.«