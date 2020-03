Det var en aften i budskabernes tegn under 'X Factor's tredje liveshow fredag. Og en af deltagerene havde et helt særligt af slagsen.

Da den unge sanger Alma Agger var syv år gammel, fik hun konstateret leukæmi.

I otte år kæmpede hun med med kræften, men er heldigvis rask i dag. Det skriver TV 2.

Fredag aften havde hun valgt at synge sangen 'Swim good' af Frank Ocean. En sang, der fortæller, at det er muligt at komme gennem en svær tid, forklarer hun.

Alma Agger Foto: Martin Sylvest

»Jeg er lettet. Så er alle kortene på bordet. Så er der ikke så meget at gå og være nervøs for at sige længere,« lyder det fra Alma Agger efter hun har været på scenen.

Men selvom hun var syg helt frem til hun blev 15 år, så husker hun ikke sin barndom som en hård tid.

Hun blev vant til det, og det var jo hverdag for hende, fortæller hun.

Leukæmi er blodkræft og opstår i knoglemarvens bloddannende stamceller, som stopper med at danne blodceller, som de burde.