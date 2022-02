'I er selvstændige på en måde, der kan skabe problemer', lød det frustreret fra Thomas Blachman, inden han fredag valgte at smide Emma og Philip Lillelund ud af 'X Factor' – lige inden det rigtig skulle i gang.

»I har fået chancen, og I kunne have blæst mig væk med noget nedtonet mørkt,« uddybede dommeren og pegede blandt andet på søskendeparrets foreløbige sangvalg som nogle, han aldrig selv ville have valgt.

»Han skulle finde en gruppe, han godt selv kunne arbejde med, og jeg ved ikke, om han troede, vi ikke ville være det perfekte match for ham. Han sagde også, han var oppe i alderen, og at han derfor havde sin egen måde at gøre tingene på – og den måde gad han ikke diskutere,« siger Emma Lillelund til B.T. efter afvisningen.

Det ærgrer duoen. For de kunne sagtens have ladet sig forme af den garvede dommer, hvis det var det, han ønskede.

Emma og Philip blev afvist af Thomas Blachman. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Emma og Philip blev afvist af Thomas Blachman. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Det er jo en del af det at være med i 'X Factor', fortæller de samstemmende.

»Der er nogle ting, man er nødt til at holde fast i i forhold til sin identitet som kunstner, nogle præferencer og så videre. Men samtidig kan man jo ikke bare være sig selv og ikke lytte til dommernes råd,« siger Philip Lillelund.

De kan derfor ikke undgå at mistænke Thomas Blachman for at have valgt dem fra af andre årsager. Uden dog helt at kunne sætte en finger på, hvad det skulle være.

»Jeg er godt klar over, at det er reality-tv, og der er nogle ting, man ikke kan kontrollere. I bund og grund vælger de jo dem, der giver de bedste seertal. Og der har jeg fuld forståelse for, at det ikke lige blev os,« siger Philip Lillelund og tilføjer:

»Der er musikken, og så er der underholdningsdelen.«

I stedet valgte Thomas Blachman at tage gruppen Wela & Garcia med til liveshows, som begynder næste fredag.

Det er dermed anden gang, Philip Lillelund får afslag i 'X Factor'. Også sidste år stillede han op og nåede til bootcamp, inden Martin Jensen valgte ham fra. Der skulle derfor noget overtalelse til, da lillesøster Emma Lillelund stillede alene op i år, og Martin Jensen pludselig fik den indskydelse, at Philip Lillelund skulle springe til, så de kunne stille op som duo.

Om Philip Lillelund kunne overveje at tage en tredje tur i manegen, er han dog ikke så sikker på.

»Det tror jeg ikke. Jeg havde ikke engang forestillet mig, jeg skulle prøve en anden gang. Aldrig i livet. Men den eneste person, der kunne hive mig med, var Emma.«

Parret fortæller, at de altid har haft et tæt søskendeskab, fordi deres far rejste meget med sit arbejde, da de var små, og flyttede familien med til både USA, Frankrig og England, inden de tog til Danmark for seks år siden.

»Hver gang man flytter – specielt som ung og barn – flytter man ikke bare lokation, men også kultur, skole og venner og nogle gange sprog. Man flytter alt. Og når alt bliver ændret, er det rart at have et anker, man altid kan falde tilbage på og dele oplevelser med,« siger Philip Lillelund.

»Det kan jo godt være ret nervepirrende at træde ind i en børnehave, hvor alle taler et andet sprog end en selv og bare stirrer på en, og man ikke kan kommunikere.«

Dengang var de glade for at kunne dele med- og modgange med hinanden. Og samme oplevelse har de haft i 'X Factor', som de derfor tænker tilbage på med glæde.

Også selvom de aldrig finder ud af, om Emma Lillelund ville kunne være gået hele vejen alene.

»Det gjorde det bare endnu sjovere og endnu bedre, at vi havde hinanden,« smiler hun.

Siden 'X Factor' har Philip Lillelund færdigpudset et kommende album, mens Emma Lillelund har sat musikken lidt på hold, mens hun er på udkig efter arbejde i ESG- og bæredygtighedsafdelinger. De vil dog ikke afvise, at deres musikalske duo bliver genoptaget.