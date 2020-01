20-årig Aria Hill fra London fik stående bifald efter sin optræden til fredagens Five Chair Challenge i ’X Factor’.

På trods af dette valgte Thomas Blachman at undlade at sende hende videre i sin kategori for solister mellem 15-23 år.

Efterfølgende kunne man se den 20-årige sangerinde forsøge at holde tårerne tilbage, da hun mødte ’X Factor’-værten Sofie Linde backstage.

»Jeg skal ikke græde. Jeg elsker at synge, og jeg elsker det stadigvæk,« sagde den skuffede Aria Hill til værten.

Aria foran Thomas Blachman og hans to meddommere, Ankerstjerne og Oh Land.

Skuffelsen er dog forsvundet som dug for solen, da B.T. fanger hende over telefonen.

»Det er rigtigt, at jeg var skuffet og ked af det, men nu er jeg faktisk bare glad for, at jeg ikke længere er med,« siger hun.

»Den måde, de (produktionen på ’X Factor’, red.) behandler folk på, er helt forkert,« fortsætter hun og uddyber ved at forklare, at de udstemte deltagere for eksempel blev vist op i et rum for at se resten af showet.

»Tv’et virkede ikke, så vi sad bare og så på en skærm uden lyd, og mange folk sad og græd, mens de (produktionsholdet, red.) bare var helt ligeglade med os. Det gjorde mig faktisk ret sur.«

»Jeg synes, de burde tænke mere på, at vi er mennesker og ikke bare deltagere i deres program. Vi har alle sammen følelser,« fortsætter hun.

Aria Hill er bestemt heller ikke tilfreds med Thomas Blachman, der fravalgte hende.

»Jeg tror kun, han er der for pengene. Jeg tror faktisk, han er ligeglad med musikken og os deltagere.«

Hvad bygger du det på?

Thomas Blachman afviser, at han kun er dommer i 'X Factor' for pengenes skyld. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Han virkede bare ligeglad med os. Han gav os for eksempel nærmest ingen opmærksomhed, da vi sang til workshoppen.«

Hvad mener du, han skulle have gjort anderledes?

»Han gav for eksempel alt for lidt kritik, og den kritik, han kom med, var ikke konstruktiv. Han forsøgte ikke at fortælle, hvad man kunne gøre bedre. Det eneste, jeg fik at vide, var, at jeg skulle synge noget mere spændende,« siger Aria.

Sangerinden påpeger dog, at hun trods alt er glad for at have deltaget. Også selvom det bliver hendes første og eneste gang:

Hun tager fejl. Hun tager vitterligt fejl Thomas Blachman, dommer i 'X Factor'

»Jeg er glad for, at jeg fik chancen for at synge til Five Chair Challenge, for det var en stor oplevelse at synge foran så mange mennesker, men jeg skal aldrig deltage i ’X Factor’ igen. Det er slet ikke, hvad det ser ud til udefra.«

Kritikken fra Aria Hill er ikke noget, som Thomas Blachman er enig i. Især ikke delen med, at han kunne skulle være der for pengenes skyld:

»Hun tager fejl. Hun tager vitterligt fejl. Jeg kan sige det igen og igen: Workshoppen er ikke en mingling-situation. De møder mig for at forberede sig til Five Chair, og det eneste, jeg er interesseret i, er hvad, de kommer med,« siger han og fortsætter:

»Der er ikke tale om en personlig interaktion, hvor jeg skal lære dem at kende, men det er selvfølgelig klart, at man bliver en smule småfornærmet, når man bliver smidt ud,« lyder den lille stikpille målrettet Aria.

Hvornår lærer du dem så at kende i forbindelse med jeres samarbejde?

»Jeg kan fortælle så meget, at jeg personligt først gider at gøre mig umage med at lære deres navne, når vi når frem til liveshows. De er for fanden ikke mine børn, og det er ikke mig, der skal understøtte deres behov for voksenkontakt.«

B.T. har været i kontakt med TV 2 for at høre ind til Aria Hills kritik målrettet produktionsholdet. Underholdningsredaktør Dorte Borregaard siger følgende i et skriftligt svar:

'Jeg ved, at produktionen altid gør deres ypperste for at give alle deltagere en rigtig god oplevelse ved at være med. Derfor er jeg selvfølgelig ærgerlig over at høre, at en deltager har haft en anden oplevelse. Vi er naturligvis lydhøre og kigger løbende på, om noget skal justeres, men som med alt muligt andet kan der desværre opstå bump på vejen, også i X Factor.'