Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Simon Brogaard, der i årets sidste auditionprogram sang sig videre til Thomas Blachmans sixchair-hold kan, i yderste tilfælde stå i et dilemma.

Til hverdag er den 23-årige 'X Factor'-deltager nemlig målmand for Ringkøbing IFs Danmarksseriehold.

Selvom det stadig er et par niveauer under de bedste, drømmer han om at blive fuldtidsprofessionel - og hvad gør han så, hvis han pludselig også skulle få succes med musikken?

»Haha, ja det er jo et valg, man så skal tage. Lige nu er fokus på fodbold, for det er det, jeg har haft hele mit liv, mens musik mere er en hobby. Det kunne selvfølgelig være fedt at blive noget inden for musikkens verden, men lige for tiden er fodbold stadig det vigtigste,« fortæller Simon Brogaard, der i sine teenageår spillede på FC Midtjyllands akademihold.

Simon Brogaard til sin audition. Foto: TV2 Vis mere Simon Brogaard til sin audition. Foto: TV2

»Jeg var på en ungdomskontrakt og prøvede blandt andet at træne med Superligaholdet,« fortæller Simon Brogaard, der som seniorspiller, dog ikke blev vurderet god nok til en plads i førsteholdstruppen, og derfor rykkede han vestpå til Ringkøbing, hvor han nu drømmer om at rykke op i rækkerne.

»Vi træner en tre-fire gange om ugen med kamp i weekenden, og så er der styrketræning ved siden af. Jeg er på det, man kalder en amatørkontrakt, hvor man bliver nødt til at lave noget andet ved siden af. Jeg håber at komme op på et højere niveau, men jeg tager det også lidt, som det kommer, og lige nu er jeg glad for at være i Ringkøbing,« fortæller Simon Brogaard, der ved siden af fodbolden studerer til fysioterapeut.

»Jeg skal op til min sidste eksamen her den 16. januar, så er jeg færdiguddannet,« tilføjer han.

Musikken kom ind i billedet via hans far, der for 10-12 år siden opfordrede ham til at lære at spille guitar.

Simon Brogaard i sit normale 'arbejdstøj' for Ringkøbing IF. Vis mere Simon Brogaard i sit normale 'arbejdstøj' for Ringkøbing IF.

»For halvandet år siden begyndte jeg så også at synge lidt. Jeg har tidligere ikke turde komme ud med det, men så begyndte jeg stille og roligt at øve mig, og fandt ud af jeg godt kunne,« fortæller Simon Brogaard.

Han nåede at optræde en enkelt gang til en afslutningsfest, for hans forældres nu tidligere pub i Vinderup, og herefter fandt han så på i efteråret at give 'X Factor' en chance.

»Jeg har altid fulgt med i programmet og syntes, det var spændende. Det var lidt surrealistisk at komme ind til dommerne, men jeg forestillede mig, at det bare var tre tilfældige personer, jeg skulle synge for, og det gik jo fint.«

Hjemme i Ringkøbing ved hans fodboldkammerater godt, at han har været til audition, men han har indtil nu ikke måtte sige, hvordan det gik.

»De har fulgt med og prøvet om de ikke kunne få noget ud af mig, men det finder de så først ud nu,« slutter Simon Brogaard, der af hensyn til programmets videre forløb endnu ikke kan fortælle, hvor langt han når i 'X Factor'.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':