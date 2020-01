Tabita Thinggaard og Liv Frandsen synes, der var lidt for meget fokus på deres realitybaggrund, da de medvirkede i fredagens afsnit af 'X Factor'.

Og selvom de to 'Ex on the beach'-deltagere gik videre til Five Chair Challenge, så var de ikke ubetinget tilfredse med oplevelsen.

»Man ser det ikke på tv, men Ankerstjerne spurgte tre gange, hvor mange følgere vi har på Instagram,« siger Liv Frandsen, og tilføjer, at hun 'følte sig stigmatiseret som realitydeltager', inden Tabita Thinggaard supplerer:

»Hvad fuck er det for noget at gå op i? Vi kom for at synge, så det beviser bare, at de går mere op i, at vi har været med i et realityprogram, end om vi kan synge.«

Tabita Thinggaard og Liv Frandsen. Foto: Lasse Lagoni/TV 2 Vis mere Tabita Thinggaard og Liv Frandsen. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

Selvom begge piger har slået deres navne fast i den udskældte genre, så er det musikken, de brænder for.

»En af de største grunde til, jeg var med i 'Ex on the beach' var, at jeg håbede, det ville blive fanget på kamera, at jeg gik og sang,« siger Liv Frandsen.

Også Tabita Thinggaard håbede at 'blive opdaget'. Og det skete faktisk. For kort efter sin medvirken i Kanal 5-programmet blev hun kontaktet af pladeselskabet Steady Music og endte med at medvirke på sangen 'Hun si'r uh' af Rick Sick, som blandt andet er skrevet af sangeren Emilio, der i 2015 lavede 'Paradise Hotel'-titelsangen 'Bombastic'.

I øjeblikket arbejder hun sammen med nogle andre på en anden sang, som 'kan blive stor', fortæller hun. Men hun er i tvivl om, hvorvidt den skal udgives.

»Det er en useriøs sang, og det er desværre nemt at komme frem med den slags dårlige musik. Man skal bare knipse med fingrene, så er det overalt på nettet. Og det er ærgerligt for os, der gerne vil lave god musik med et budskab,« siger Tabita Thinggaard, der overvejer at droppe planerne, da hun ikke vil være sanger for enhver pris.

Desværre føler hun og Liv Frandsen bare heller ikke, de blev taget seriøst som sangere i 'X Factor'.

»Jeg tror primært, vi kom med i programmet, fordi vi har været med i reality. 'X Factor' kan jo godt lide at vise deltagere, der har en form for historie, og hvis man så også kan præstere sangmæssigt, så tror jeg, de synes, det er spændende,« siger Liv Frandsen.

Især værten Sofie Lindes kommentar efter pigernes audition irriterer dem en smule.

»Jeg har set dem have sex,« siger Sofie Linde begejstret og tydeligt starstruck, efter hun har vist dem ud.

Men det er ikke rigtigt, siger Tabita Thingaard, der trods heftig flirt og intim hygge i 'Ex on the beach' afviser, at seerne har set hende have sex.

»Det er en kæmpefed løgn. Det har hun ikke set, for der er sgu ikke blevet vist noget, hvor vi knalder - heldigvis da. Jeg knaldede slet ikke på tv. Men det understreger igen de fordomme, man har om reality,« siger Tabita Thinggaard.

Det er ikke første gang, Liv Frandsen er med i 'X Factor'. I 2015 blev hun kontaktet af casterne, som havde set hende synge på YouTube. Selvom hun sprang pre-castingen over og fik et ja fra både Remee og Blachman, endte hendes audition aldrig i tv.

Derfor kontaktede hun selv 'X Factor' sidste år og spurgte, om hun måtte springe køen over igen. Det måtte hun gerne - hvis hun altså ville stille op sammen med Tabita Thinggaard, som casteren havde set hende synge sammen med på hendes Instagram-profil.

»Men jeg er glad for, at det endte sådan,« siger Liv Frandsen om at stille op som gruppe med sin veninde.

I fredagens 'X Factor' blev det afsløret, at Oh Land får ansvaret for sangerne over 25, Blachman bliver mentor for de unge sangere, mens Ankerstjerne får grupperne - og dermed Tabita Thinggaard og Liv Frandsen. Om han lægger fordommene på hylden og stoler på deres sangevner, må de ikke afsløre.

B.T. har været i kontakt med Sofie Lindes manager, der oplyser, at tv-værten ikke har nogen kommentarer.