Casper Fox fra 'X Factor'-duoen Fox & Lilly har allerede en god forretning at vende tilbage til, hvis Thomas Blachman vælger ikke at tage dem med til de endelige liveshows.

I første omgang klarede han og hans partner Elisabeth Jürgensen sig fredag aften videre fra den altid nervepirrende 'Five Chair'-runde, hvor de fra sidelinjen kunne se Thomas Blachman konstant skifte mening om, hvilke grupper han ville have med til næste uges bootcamp.

»Det var en meget dramatisk aften. Det hele var så uforudsigeligt, så vi var meget usikre på, om vi gik videre,« husker Elisabeth Jürgensen tilbage på oplevelsen.

Casper og Elisabeth er henholdsvis 20 og 18 år og kommer begge fra Ølstykke. De er derudover kærester og har tidligere forsøgt sig i 'X Factor' hver for sig uden det store held.

Fox & Lilly Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Fox & Lilly Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Til hverdag går Elisabeth i 3.g i gymnasiet, mens Casper har sin eget firma, som han sidste år startede op med en kammerat.

»Vi laver musemåtter, og det går meget godt. Vi solgte 1.000 om måneden sidste år, og her i februar står vi til at sælge 5.000,« fortæller Casper om sit firma MouseMods.

»Vi fandt ud af, at der var stor interesse for musemåtter, der så fede ud, men som også var super gode til gamere. Vores design er inspireret af det japanske sakura-træ (de lyserøde kirsebærtræer, red.). Det har vi stor succes med,« fortæller han videre om sit firma, som han altså kan leve af ved siden af musikken.

Adspurgt om ikke han burde stille op i 'Løvens hule' med sit firma, afviser han med et grin:

»Det gode er, at vi faktisk ikke har brug for penge. Vi kører med et pre-order system. Folk forudbestiller musemåtten, og når vi så har kørt en måned, begynder vi at producere dem, vi skal bruge. Så vi går aldrig i minus,« forklarer han.

Men lige nu handler det først og fremmest om 'X Factor', og her kunne man i fredagens udsendelse se, hvordan Casper blev berørt og måtte vende sig om og tørre tårer væk efter deres optræden.

»Jeg startede med at synge og skrive musik for et par år siden, da jeg gik i gymnasiet. Det første musik, jeg dengang lagde ud, var der ingen, der kunne lide – jeg fik rigtig meget hate på det. Så da jeg stod i 'X Factor' i en fyldt sal med mennesker, der var helt vilde med det arrangement, jeg havde skrevet, var det meget overvældende,« forklarer Casper.

Og selvom Thomas Blachman altså hverken kan lide Fox & Lillys gruppenavn eller deres kærlighed til store musicalnumre, så endte han alligevel med at give dem en stol og sende dem videre til næste uge.

Så må tiden vise, om de ender blandt de sidste ni liveshow-deltagere.