Det var tydeligt for alle, der så fredagens afsnit af X Factor, at frontfigur i bandet Jesper Ejrup Band ikke var tilfreds.

Nu står han frem og uddyber, hvad frustrationen handlede om.

»Som udgangspunkt havde jeg lyst til at have 'ja-hatten' på, da jeg sagde ja til det her projekt« fortæller han og uddyber:

»Men jeg er 'øv' over, at jeg sagde så meget 'ja'.«

Han føler, at han endte med at være lidt for neutral og fortryder ikke at have givet mere af sig selv.

»Jeg lod mig føre med, fordi der til workshoppen blev snakket rigtig meget om, at man skal være omstillingsparat, hvis man kommer til liveshowsene.«

Han siger, at hans attitude var 'at selvfølgelig skulle man være det,' også fordi han normalt er 'skide sær' og har styr på sin genre. Så han var klar på at se på sin musik med nye øjne.

De snakkede om andre covernumre ved workshoppen, og han mener i bagklogskabens klare lys, at bandet tog det forkerte valg.

Trommeslageren prøvede at få dem til at tænke en ekstra gang over sangvalg, men valget faldt på 'Use Somebody' af Kings of Leon, som ikke fik dem videre,

Alt i alt fortryder Ejrup dog ikke at have været med. Han føler, det har været en supergod proces, hvor der er nogen udefra, der har fået lov at se på hans musik.

Han ville bare ønske, han havde været mindre 'pæn dreng' og mere 'cirkus.'

»Jeg er ærgerlig over, jeg ikke stolede på min mavefornemmelse om, at jeg skulle skrue på guitaren og losse til forstærkeren,« siger han og fortsætter grinende:

»Nu havde jeg jo bare min mor med til 'five chair challenge', så det gjorde jeg ikke.«

Selvom han er frustreret over ikke at have lyttet bedre til sig selv frem for dommeren, så har han været glad for samarbejdet.

»På et tidspunkt, så siger Nana til mig, at jeg skal skrive den sang, som ingen andre kunne skrive, » siger han.

Hendes besked gav mig håb og inspirerede ham til at lave musik, der går i nye retninger

Derfor har han skrevet og skrevet og skrevet, siden bandet røg ud af talentprogrammet, og for ham har det helt sikkert sat en proces i gang.