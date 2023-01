Lyt til artiklen

»Fuck … undskyld, jeg tager den lige om.«

Den sætning har man hørt før, og samme udtalelse faldt fredag aften i årets anden Six Chair Challenge i 'X Factor' fra Elivia Bruus, da gruppen The Odd Balls stod på scenen.

Kort forinden gruppen gik på scenen, havde den ene halvdel af gruppen, Elivia Bruus følt markant overskud – måske endda for meget overskud.

»Jeg tror, jeg var så nervøs, at jeg var en smule lammet,« siger Elivia Bruus til B.T. og uddyber:

»Jeg havde tid til at lave lidt sjov, synes jeg, men den undertrykte nervøsitet giver sig til kende, idet jeg begynder at synge, da jeg bare lige et split sekund får den idé, at jeg synger det forkerte.«

I sekunderne på scenen efter afbrydelsen går der egentlig ikke så meget gennem hovedet på Elivia. Det er en hurtig indskydelse.

For Elivia er det mest ærgerlige, når tankerne falder tilbage på Six Chair Challenge, at der faktisk ikke havde behøvet at være en afbrydelse.

For det viste sig, at Elivia faktisk sang det rigtige.

»Det er bare en del af mig at jeg er lidt distræt, så jeg skal bestræbe mig på ikke at gøre sådan noget en anden gang. Men så er det ikke værre – det er ikke det værste der kan ske, at man lige skal tage en puster, selvom det er irriterende.«

The Odd Balls under deres Six Chair Challence i 'X Factor'. Foto: Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere The Odd Balls under deres Six Chair Challence i 'X Factor'. Foto: Foto: Lasse Lagoni / TV 2

The Odd Balls består af 31-årige Elivia Bruus og 34-årige Julie Nielsen – de to mødte hinanden tilbage i 2008 og har en særlig forhistorie.

Både Julie og Elivia stillede nemlig op som soloartister til deres precasting. Derfor var gruppedannelsen spontan, fortæller Elivia Bruus.

Trods sin afbrydelse og forvirring på scenen under aftenens udsendelse, tror Elivia ikke, at det var udslagsgivende for, at The Odd Balls måtte afgive deres stol til gruppen Sigala.

Af Thomas Blachman var gruppen blevet opfordret til at arbejde mere med at give plads til Julie Nielsens vokal og havde derfor arbejdet intenst på at ændre sangen 'The King' forud for fredagens optræden.

Men i fredagens program lød kritikken fra Blachman på, at han ikke fik et øjeblik med de to sangstemmer sammen, og derfor følte sig han snydt for den manglede harmoni.

Og set i bagklogskabens lys kan arbejdet med vokalerne ifølge Elivia have været det udslagsgivende for deres exit.

»Det var måske den forkerte beslutning, men jeg tager det ikke så tungt. For det Sigala leverede var snorlige, og de passer bedre ind i formatet,« lyder det fra Elivia Bruus.

Selvom det ikke blev til mere end Six Chair Challenge for gruppen, så lægger Elivia Bruus ikke skjul på, at oplevelsen i sin helhed har været fantastisk.

Nu står Elivia Bruus nemlig tilbage med endnu mere blod på tanden for at fortsætte med musikken.

»Jeg havde ikke regnet med at nå så langt, så der er no hard feelings,« siger Elivia Bruus.