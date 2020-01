Han blev i 'X Factor' præsenteret som 'Mørkets Fyrste', der interesserer sig for det vampyriske og både kan growle og skrige.

Og selvom en mand i toget for nylig spurgte, om han var vampyr, så er Marcell Westergaard bare en blød mand, der godt kan lide at klæde sig mørkt og excentrisk.

Og det bliver han ved med trods årevis af mobning, fortæller den 27-årige 'X Factor'-deltager til B.T.

I fredagens udgave af TV 2-programmet sang han en udgave af Chris Isaaks 'Wicked Game', som af dommerne blev kaldt både 'drømmende feminint' og 'følsomt'.

Og blev man overrasket over, at den mørke mand med de tunge støvler havde så blid en stemme, så var det bestemt ikke meningen, fortæller Marcell Westergaard.

»Det var ikke min intention at overraske. Jeg valgte sangen, fordi jeg synger den godt. Jeg ved jo godt, at growl og scream ikke er det, dommerne leder efter, så jeg havde aldrig regnet med at skulle growle, selvom jeg kan,« siger han.

»Jeg har også øvet en sang, der starter med en blid stemme, nærmest falset, og så går den over i scream. Men det kan de jo ikke bruge til noget i 'X Factor'.«

Det er ikke første gang, den 27-årige lærerstuderende lægger låg på en del af sig selv for at passe ind.

Han har altid interesseret for det mørke, mystiske og dystre. Lige så længe han kan huske, har han hørt bands som Metallica, Megadeath og Slayer.

»Jeg blev mobbet meget gennem min opvækst. Fordi jeg var anderledes og hørte anderledes musik. Jeg husker, de jagtede mig rundt i frikvarteret, men ellers har jeg fortrængt meget af det.«

Marcell Westergaard oplevede at blive mobbet, fordi han nægtede at passe ind. Men senere fandt han ud af, at der også er en grad af tilfældighed over, hvem der bliver udpeget til mobbeoffer.

»Det blev bedre, da jeg startede på efterskole, for der fandt jeg andre som mig. Og i gymnasiet viste det sig, at jeg blev betragtet som en af de populære, uden jeg faktisk vidste det.«

Den 27-årige lærerstuderende har flere gange i sit liv forsøgt at tone ned og passe ind. Det er nemmere at gå i noget tøj, man ikke har det godt i, end at skulle begynde at forklare sig hele tiden, tænkte han.

I en periode i hvert fald. For hver gang fandt han automatisk tilbage til sit gamle, dystre jeg. Og dér har han det ret godt.

»Vi fik en ny underviser på skolen, og da jeg trådte ind ad døren, sagde han: 'Nåh, her kommer 'Mørkets Fyrste'. Ej, undskyld, det var ikke sådan ment.' Men så kunne jeg jo kun sige: 'Kom bare med det. Jeg tager det som en kompliment',« smiler Marcell Westergaard.

På trods af kælenavnet dyrker 'Mørkets Fyrste' ikke selv de mørke kræfter i form af satanisme. Han er asatroende, som er troen på de nordiske guder.

Og når han i 'X Factor' fortæller, at han interesserer sig »for det vampyriske«, så er det altså ikke, fordi han tilhører den subkultur af danskere, som angiveligt går og drikker blod.

»Ej, det er lige freaky nok,« smiler Marcell Westergaard.

Han blev i fredagens 'X Factor' udvalgt til at være en af dem, der fortjener en plads i årets 'Five Chair Challenge', som sendes senere i sæsonen.

Som sanger over 25 år får han Oh Land som mentor, mens Ankerstjerne fik ansvar for grupperne og Thomas Blachman tager sig af de unge sangere.