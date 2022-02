Fredag blev det afsløret, at den 25-årige Kári Fossdalsá bliver en del af årets 'X Factor'-liveshows.

Allerede nu er han og dommeren Martin Jensen ved at forberede sig til 25. februar, hvor det første liveshow løber af stablen.

Men selvom Kári Fossdalsá formentligt har hænderne fulde den kommende tid, vil der nok ikke komme mere ro på, når programmerne lakker mod enden. Tværtimod.

»Min kæreste er gravid og har termin i slutningen af april – lige efter finalen,« fortæller 'X Factor'-deltageren til Se og Hør, overfor hvem han også kan afsløre, at det er en lille pige, der melder sin ankomst til foråret.

Han og kæresten, Áshild, har i forvejen en fireårig datter, Karin Sofía, sammen.

Til mediet fortæller den 25-årige færing, at han krydser fingre for, at den lille ny venter med at melde sin ankomst til efter den store tv-finale – som Kári Fossdalsá selvfølgelig håber at vinde.

Hvorvidt, sangeren kan synge sig hele vejen til finalen, der finder sted 8. april, er – af gode grunde – endnu uvist.

Denne fredag vil seerne få endegyldigt svar på, hvem, de tre dommere, Martin Jensen, Kwamie Liv og Thomas Blachmann, har valgt til at konkurrere om titlen som dette års vinder af 'X Factor', når den anden del af årets bootcamp bliver sendt.