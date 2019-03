Oh Lands hypede rapduo i X Factor, Dea og Maria, har hele ugen kæmpet for at blive klar til fredagens liveshow.

Lyshårede Maria har nemlig været nede med en omgang influenza og måtte i onsdags droppe ugens pressemøde for at blive rask.

Fredag aften stod de så begge på X Factor-scenen og charmerede sig igennem første liveshow med deres udgave af rapperen M.I.A.s nummer 'Bad Girls'.

»Det er fucking fedt at gå videre. Og ja vi havde regnet med det. Vi tog det stille og roligt,« lød det bagefter fra Dea og Maria, der var ret godt tilfredse med deres optræden.

sendxnet Maria & Bea er videre i X Factor. X Factor 12, Liveshow 1, fredag den 1. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest Vis mere sendxnet Maria & Bea er videre i X Factor. X Factor 12, Liveshow 1, fredag den 1. marts 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Martin Sylvest

Maria fortalte kort om sin sygdoms-uge

»Hver dag er en kamp. Man skal bare gøre det. Det var semi-slemt, men ikke noget en kriger ikke kan klare. Jeg havde været klar uanset hvad.«

I deres første X Factor-liveoptræden brugte de i slutnignen af nummeret en violin som gimmick. Dea har gået til violin i ti år, så Oh Land havde foreslået pigerne at bruge det på scenen.

»Vi ville vise violinen på et tidspunkt. Så var det Oh Land der foreslog at bruge den i aften,« lød det kort fra Dea.

Det var Oh Lands anden gruppe Dr. Rolf og kanylerne, der som de første blev stemt ud af årets X Factor.