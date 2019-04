Det ellers populære underholdningsprogram X Factor lader til at have mistet noget af sin glød.

Der var hele 470.000 færre seere, som fulgte med i fredagens semifinale i forhold til premiereafsnittet fra januar.

De seneste seertal fra Gallup viser, at blot 896.000 danskere fulgte med i fredagens semifinale.

Dermed fortsætter de faldende serrtal for TV 2 og det populære underholdningsprogram.

I forrige uges X Factor fulgte 958.000 seere med, da Sofie Linde i bedste sendetid præsenterede de tilbageværende håbefulde deltagere.

Underholdningsredaktør Dorte Borregaard gav udtryk for at seertallet i det pågældende liveshow var påvirket af, at ingen blev stemt hjem.

Men i semifinalen havde deltagerne alt at tabe, og det gjorde pigegruppen Echo, der blev sendt hjem.

»Antallet af danskere, der ser tv, er i det hele taget lavere. Og af dem der tænder for fjernsynet, har vi næsten den samme andel seere. Vi kan ikke gardere os mod, hvor mange der ser tv den aften,« siger underholdningsredaktør Dorte Borregaard til B.T.

Det kan I vel, hvis I laver noget, som gør, at folk tænder for fjernsynet?

»Vi glæder os bare over, at dem, der ser tv, vælger at se X Factor. Vi kan også se, at der ikke er programmer på de andre kanaler, som trækker seerne væk.«

Dorte Borregaard afviser ikke, at der kan komme ændringer i det ellers folkekære format til næste sæson.

»Når vi er færdige med finalen på fredag på fredag. vil vi evaluere sæsonen. Selvfølgelig er der altid ting, der kan gøres anderledes, men vi er utroligt glade for vores første sæson. Det er gået over al forventning.«

Hvor mange stjerner ville du give den igangværende sæson af X Factor? (1 er lavest og 5 er højest)

Til gengæld bør det nævnes, at X Factor stadig er det program, som flest danskere så i den forgangne uge.

Dorte Borregaard fortæller også, at programmet generelt klarer sig godt på streamingtjenesten TV 2 Play, hvilket i forrige uge pressede det samlede seertal på over en million.

Fredagens finale bliver ligesom TV 2s andet store underholdningsformat Vild med dans afholdt i Horsens.

Her kæmper de talentfulde solister Kristian Kjærlund, Benjamin Rosenbohm og Live Køhn Vogel om sejren.