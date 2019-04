Benjamin blev i aftenens X Factor-semifinalen udsat for lidt af et terror-angreb i øret.

Den unge sanger, der nu kan kalde sig X Factor-finalist 2019, måtte kæmpe sig igennem sin optræden, da noget pludselig eksploderede inde i hovedet på ham.

»Min første tanke var 'pis det gjorde ondt',« fortalte han efter sin optræden.

Seerne oplevede det hjemme i stuen som et pludselig højt brag midt i hans optræden. Benjamin forklarer selv, at han fik braget for fulde drøn i hans in-ears.

»Det var en meget hård lyd i øret. Det gjorde lidt ondt efter min optræden. Jeg tænkte, om der var nogen, der prøvede at teste mig. Om det var noget, de gjorde ved alle,« fortalte han videre, og forklarer at han tog det som en udfordring.

»Jeg så det som en mulighed for at vise overskud. Så på en måde var det det bedste, der kunne ske. At jeg kunne synge videre, trods alt.«

Braget viste sig at være fra X Factor-bandets keyboard. Benjamin 'overlevede' og kan nu glæde sig til næste uges finale i Horsens.

»Jeg er enormt glad. Ord kan slet ikke beskrive det,« jublede han.

Selvom bookmakere og seere har ham som favorit, vil han ikke selv erkende, at han står stærkt i forhold til en endelig sejr.

»Jeg ser mig ikke selv som en favorit. Jeg har altid lidt svært ved at tro på bookmakere, journalister og sådan noget. Jeg føler ikke, de nødvendigt ved, hvad folk de kan stemmer,« gled han af.

I finalen står Benjamin overfor Live og Kristian Kjærlund. Finalen afholdes i Forum Horsens.

