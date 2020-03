TV 2 har nu gravet dybt i gemmerne og fundet afløseren for 'X Factor' fredag aften.

Efter sidste uges aparte version af det populære talentshow, hvor publikum var forment adgang, og værten Sofie Linde måtte tage alle sine redskaber i brug for at holde stemningen oppe trods manglende klapsalver, har TV 2 nu valgt at aflyse 'X Factor' de næste par uger.

Dermed følger kanalen de anbefalinger, som statsminister Mette Frederiksen kom med på sit pressemøde onsdag aften, om at holde sig indendøre for at begrænse den coronavirus, der i øjeblikket spreder sig i al hast.

Foreløbig vil 'X Factor' blive udskudt to uger, lød det i en pressemeddelelse onsdag, hvor man endnu ikke kunne afsløre, hvad der i stedet vil blive sendt fredag aften klokken 20.

'X Factor' er aflyst på grund af corona-udbruddet. Foto: Martin Sylvest Vis mere 'X Factor' er aflyst på grund af corona-udbruddet. Foto: Martin Sylvest

Men fredag morgen er 'X factor' på TV 2's tv-guide nu blevet afløst af en gammel kending.

Kanalen vil nemlig sende 'Olsen-bandens flugt over plankeværket', fremgår det.

I kriminalkomedien fra 1981 planlægger Egon Olsen (Ove Sprogøe) at trække sig tilbage fra sin kriminelle løbebane. Men først vil han lave ét sidste kup.

'Han vil ikke i fængsel mere, og derfor har han udtænkt en ufejlbarlig plan, hvortil banden blot skal bruge en paraply, et julelys, en ildelugtende ost og et eksemplar af 'Land og Folk',' lyder det i beskrivelsen i tv-guiden.

'Men det lyssky forsikringsselskab Høje Nord har ikke tænkt sig at lade sig plyndre så let og hyrer en koldblodig dræber til at bremse Egon.'

'Olsen-bandens flugt over plankeværket' er den 12. selvstændige film om den ikoniske bande. Men netop denne film er også en del af en større fortælling på samlet tre timers tid, der fortsættes i 'Olsen-banden over alle bjerge'.

Om vi får lov at få denne fortsættelse næste fredag er endnu uklart, da TV 2 ikke officielt har meldt noget ud.

Der er fortsat tre 'X Factor'-liveshow i vente foruden den store finale, der oprindeligt skulle løbe af stablen 3. april.