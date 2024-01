I den seneste sæson af 'Landmand søger kærlighed' blev Winnie Topp valgt fra som den sidste af landmanden Jens Baggers bejlere.

Mens programmet kørte blev Winnie Topp så diagnosticeret med kræft i brysthulen – men nu er der godt nyt.

For efter en lang periode med svige, smerte og »den hårdeste kemo«, er Winnie Topps dødsdom blevet omstødt.

»Jeg skal have opereret tumoren væk på tirsdag. Forhåbentligt kan de fjerne det hele. Før i tiden fik jeg at vide, at jeg ikke kunne blive helbredt, men nu har de faktisk kigget ind til den og fundet ud af, at nu er der faktisk stor mulighed for, at jeg bliver helbredt og cancerfri,« jubler Winnie Topp, da B.T. møder hende til Reality Awards lørdag.

»Så den sidste uge har jeg været rigtig glad – nu tror jeg på livet igen!«

Besværligheden skyldes, at tumoren sidder et meget uheldigt og sjældent sted: Lige oven på hjertet, mellem lungerne, op ad en hovedvene.

»Den har siddet op ad en vigtig hovedvene, der går fra lungen til hjertet. Det så ud som om, tumoren var groet ind i den, og så kunne de ikke fjerne den. Men nu virker det som om, at den har trukket sig væk derfra,« lyder det fra en glad Winnie Topp.

Hun havde ellers nået at affinde sig med, at den sidste tid var kommet.

»Jeg havde egentligt bare tænkt: Jamen, jeg skal dø. Og hvis ikke jeg dør, så er det ikke sikkert, at jeg gider at leve videre med alle de her smerter og senfølgerne af kemo. Jeg har haft et fantastisk liv, jeg er 52 år, jeg har ikke børnebørn endnu, som står og venter på mig, og mine børn er flyttet hjemmefra, så gider jeg overhovedet at leve mere? Men nu tror jeg lidt på det, nu fortsætter jeg!«

