Efter 25 år kommer sæson 3 af kultserien 'Riget'.

Sæsonen går under navnet 'Riget: Exodus'.

Lars von Trier, manden bag værket, har fyldt 'Riget: Exodus' med store stjerner – Men nu kommer der endnu en. Endda hele vejen fra Hollywood.

For under fremvisningen af 'Riget: Exodus' i Venedig, kom det frem, at amerikanske Willem Dafoe spiller med i den danske serie. Og han skal endda spille den uhyggelige karakter djævlen Lucifer, som bor under Rigshospitalet i København.

Det skriver det amerikanske medie Variety.

Udover Willem Dafoe medvirker også Ghita Nørby, Bodil Jørgensen, Mikael Persbrandt, Ida Engvold, Alexander Skarsgård, Nikolaj Lie Kaas.

Tidligere har Lars von Trier og Willem Dafoe arbejdet sammen på horrordramaet 'Antichrist' fra 2009, hvor han spillede rollen en hovedrolle.

'Riget: Exodus' får premiere på Viaplay 9. oktober.