Will Smith underskylder nu for sin opførsel til søndagens Oscar-fest.

Det sker på Instagram, hvor han i et langt opslag også siger undskyld direkte til Chris Rock, som han stak en lussing på scenen, mens Hollywood og resten af verden så med.

»Alle former for vold er giftigt og destruktiovt. Min opførsel til Academy Awards var uacceptabel, og der er ingen undskyldning,« indleder han.

Rock havde lavet en joke om Smiths kone, som lider af en hudsygdommen alopecia, der også kaldes pletskaldethed.

Nu siger Will Smith, at man må finde sig i jokes, når man sidder i den sal.

»Men jokes om Jadas sygdom var for meget for mig, og jeg reagerede med følelserne,« fortsætter han.

Mandag indledte det amerikanske filmakademi en undersøgelse af episoden. Men efter Oscar-showet søndag aften, gik Will Smith direkte til Vanity Fair-efterfest.

Men nu rammer de moralske tømmermænd.

»Jeg vil gerne undskylde offentligt til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og jeg tog fejl. Jeg er flov og min handling afspejler ikke den mand, jeg gerne vil være. Der er ikke plads til vold i en verden af kærlighed om omsorg,« skriver han.

Will Smith retter også en direkte undskyldning til det amerikanske filmakademi.

»Jeg vil også gerne sige undskyld til akademiet, producerne og alle de inviterede og alle der så med i hele verden. Jeg vil også sige undskyld til Williams-familien og mine kolleger fra 'King Richard'. Jeg fortryder inderligt min opførsel, som har spoleret denne smukke rejse,« lyder det fra Will Smith.

Kritikken er haglet ned over Will Smith siden Oscar-festen, og presset er vokset på ham. Ikke mindst fordi han droppede at tale med pressen som den eneste Oscar-vinder.

I stedet stak han altså halen mellem benene og tog direkte til efterfest. Til festen dansede han, mens de andre gæster filmede.

Ifølge avisen New York Post siger en højt placeret kilde i Hollywood, at Will Smith kan risikere at miste sin Oscar på grund af episoden. Det amerikanske filmakademi har nemlig strenge regler mod vold og et såkaldt 'code of conduct'.