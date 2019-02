Will Smith lægger ikke skjul på, at han fortryder, dengang han sagde nej til hovedrollen Neo i film-triologien The Matrix.

»Jeg er ikke stolt af det.«

Sådan siger han om beslutningen, som han tog tilbage i 90'erne, da han havde været til et møde med 'The Wachowskis', søskendeparret, som instruerede The Matrix.

Han deler åbenhjertigt ud af sine oplevelser fra tiden i en ny youtube-video, som han har publiceret på sin egen kanal.

»Det viste sig, at de (The Wachowskis, red.) var genier, men der er en fin linje imellem et geni ved et 'pitch-møde' og det, jeg oplevede,« siger Will Smith.

Da han skal forklare, hvorden søskendeparret prøvede at sælge idéen om The Matrix til ham, vender han kasketten baglæns og bruger en overdrevent afslappet stemmeføring.

»Dude, forestil dig, at du er i et slagsmål, og du hopper, men så stopper du midt i hoppet. Men så kan folk se rundt om dig. Hele 360 grader rundt om dig,« siger Will Smith og efterligner instruktør-parret.

Smith viser, hvordan det dengang i hans øjne lignede et meget mærkeligt projekt.

Nu indrømmer han dog, at filmene endte med at være mesterværker, og selvom han er ærgerlig over sin beslutning, så mener han, at de to hovedroller klarer det virkelig godt.

»Keanu Reeves er perfekt. Laurence Fishburne er perfekt.«

Efter han har forklaret mødet med instruktørerne, fortæller han. at han i stedet lavede filmen Wild wild West.

Igen lægger han ikke skjul på sine følelser omkring det valg.

»Jeg er ikke stolt,« siger han i sin video, efterfulgt af en sekvens, der viser, hvordan han gik rundt og undskyldte til folk han mødte på gaden.

Wild Wild West blev stærkt kritiseret af anmeldere og også mange biografgængere.

Desuden siger Will Smith i videoen, at hvis han havde spillet hovedrollen Neo i stedet for Keanu Reeves, så skulle det have været en hvid person, som spillede Morpheus i stedet for Laurence Fishburne.

Derfor kan det være, at han har gjort alle, der elsker filmen, en stor tjeneste, slår han fast.