SPOILER ALERT: I denne artikel afsløres slutningen på ‘I am legend’ fra 2007.

I går lørdag afslørede Hollywood-stjernen Will Smith en nyhed, der formentlig vil falde i god jord hos mange fans.

Filmen ‘I am legend’ fra 2007 med Smith i hovedrollen får nu endelig en efterfølger efter 16 år.

Det fortæller han under en samtale til ‘Red Sea International Film Festival', som lige nu afholdes i Jeddah i Saudi-Arabien.

Tilbage i oktober afslørede Jada Smith, at hende og Will Smith har været separeret de sidste syv år.

I den kommende ‘I am legend 2’, skal Will Smith endnu en gang selv spille hovedrollen, Doctor Robert Neville.

Og det vil måske undre de fans, der husker filmen fra biografens mørke. For ofrede hovedrollen ikke sig selv med en håndgranat i slutningen af filmen.

Jo … men også nej.

Will Smith gives I Am Legend 2 Update & Explains How He Plans To Resurrect His Dead Character Robert Neville #RedSeaIFF23 pic.twitter.com/C9JbM6No9I — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 2, 2023

Det viser sig, at dvd-versionen af filmen nemlig havde en helt anden slutning på historien. I den version overlever Will Smiths karakter og ses til sidst i filmen kørende ud af New York.

Det er den slutning, folkene bag film nummer to har valgt at brygge videre på.

Du kan se forskellen på de to slutninger i videoen herunder.

Men det er ikke den eneste bombe, stjernen smider i Jeddah.

Han fortæller, at han i filmen kommer til at spille side om side med Michael B. Jordan, som de fleste kender fra ‘Creed’-filmene og Marvels ‘Black Panther’.

Michael B. Jordan skal spille side om side i den nye 'I am legend 2'.

2007 zombiefilmen har lige nu en karakter på 7,2 stjerner på Imdb, og indtjente samlet set 585 millioner dollar, svarende til lidt over fire milliarder kroner.

Det vides stadig ikke, hvornår efterfølgeren får præmiere.

Will Smith har flere gange trukket vilde overskrifter i år.

Tilbage i oktober kunne hans kone, Jada Smith, afsløre, at de havde boet hver for sig de sidste syv år, mens ægteparret arbejdede på deres ægteskab.

I sidste måned måtte Will Smith også gå ud offentligt og afvise, at han havde et seksuelt forhold til den mandlige skuespiller Duane Martin.