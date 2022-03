Der har været megen diskussion om, hvad konsekvenserne bliver for Will Smith efter hans famøse lussing på scenen til søndag nats Oscar-show.

Skal han have frataget den Oscar, han fik kort efter optrinnet? Skal han udelukkes af Oscar-akademiet?

Det står endnu uklart, efter akademiet først et døgn efter showet har indledt en undersøgelse af episoden.

Men spørger man skuespilleren Whoopi Goldberg – der sidder i bestyrelsen for Oscar-akademiet – så forbliver Will Smith årets 'Bedste Mandlige Hovedrolle'.

»Vi kommer ikke til at tage hans Oscar fra ham,« understreger Whoopi Goldberg i sit talkshow 'The View'.

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Foto: BRIAN SNYDER

Her giver hun sit eget perspektiv på episoden, hvor hun blandt andet siger, at hun »forstår« Will Smith, der måtte være »under pres« og derfor »knækkede« og »overreagerede«.

Så hun er altså ikke af den overbevisning, at den meget offentlige lussing og de efterfølgende bandeord i bedste sendetid får Will Smith frataget sin nyerhvervede Oscar-statuette.

»Der kommer konsekvenser, det er jeg sikker på, men jeg tror ikke, det er hvad, de vil gøre – særligt fordi Chris sagde: 'Hør her, jeg kommer ikke til at anmelde ham,« siger Whoopi Goldberg.

Chris Rock har nemlig valgt ikke at anmelde Will Smith for overfaldet, og derfor er politiet heller ikke gået ind i sagen.