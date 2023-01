Lyt til artiklen

Tirsdag løb det udskældte Golden Globes-show af stablen.

Men under filmprisuddelingen, som blev boykottet i stor stil sidste år efter racismeanklager, fik værten Jerrod Carmichael sagt noget, der fik salen til at måbe – og som nu har såret Whitney Houstons familie.

For fra scenen på The Beverly Hilton-hotellet i Los Angeles bød komikeren velkommen tilbage fra reklamepausen på følgende måde:

»Så er vi her, live fra hotellet, der slog Whitney Houston ihjel!«

Jerrod Carmichael var vært til Golden Globe-prisuddelingen, hvor han gjorde sig uheldigt bemærket for en joke om Whitney Houstons død.

Det fik flere i salen til at gispe, og mens de fleste så overraskede ud over kommentaren, så var der også enkelte, der lo over det, der om ikke andet var tiltænkt som en vittighed fra Jerrod Carmichael.

Whitney Houston døde som bekendt, da hun som hjertesyg ulykkeligvis druknede i et badekar efter en heftig dosis kokain på et af værelserne i The Beverly Hilton for ti år siden.

Retsmedicinerne fandt efterfølgende også spor af marijuana og forskellig slags medicin i hendes krop.

Dødsfaldet af den 48-årige sangerinde sendte chokbølger i hele verden.

Og nu her ti år efter var der tilsyneladende stadig ikke meget at grine over ved det tragiske dødsfald på samme hotel, som Golden Globes altså tirsdag fandt sted.

ARKIV. Whitney Houston gav koncert i Central Park i New York tilbage i 2009.

I hvert fald har Jerrod Carmichaels reference ikke vakt begejstring i dødsboet efter Whitney Houston.

En repræsentant for Whitney Houstons manager og svigerinde Pat Houston fortæller nemlig til TMZ, at den efterladte familie var 'skuffede' over joken.

»De efterladte til Whitney Houston er skuffede over vittigheden og følte, den var et udtryk for dårlig smag,« lyder det kort fra repræsentanten.

Jerrod Carmichael fik også salen til at gispe endnu engang i løbet af showet.

Som en humoristisk bemærkning nævnte han nemlig, at skuespiller Tom Cruise -– er som bekendt er et højtstående medlem af sekten Scientology – havde afleveret sine Golden Globes tilbage. De tilbageleverede priser ville han dog gerne bytte for efter 15 år at få det angiveligt forsvundne Scientology-medlem »Shelly Miscavige tilbage i god behold«.