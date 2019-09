»Jeg er en gentleman,« sagde John R. Jakobsen tilbage i 1981 til sin elskerinde Marina.

Senere i 2019 har det dog vist sig, at den rige finansmand ikke har kunnet leve op til sit eget ‘spejlbillede’.

John R. Jakobsen havde lovet sin elskerinde, Marie Squerciati, at deres uægte barn, skuespiller Marina Squerciati, ville arve en formue den dag han gik bort.

Det er dog ikke sket.

Marina Squerciati. Foto: VALERY HACHE

Det viser sig nemlig nu, at det elskende pars uægte barn, Marina Squerciati, der blandt andet er kendt fra Chicago P.D., ikke er testamenteret en krone.

Finansmanden døde i april 2017, men først nu har skuespillerinden søgt om at blive inkluderet i faderens arv på linje med hans fire ‘ægte’ børn. Han er god for over 100 millioner dollars, skriver New York Post.

John R. Jakobsen betalte for Marina Squerciati skolegang mod, at elskerinden og datteren tilgæld ikke fortalte offentligheden om faderskabet.

Der findes ingen skriftlig dokumentation for løftet, som Jakobsen skulle have givet. Det oplyser Jakobsens søn via familiens advokater. Familien nægter desuden at anerkende Marina som datter af Jakobsen.