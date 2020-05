Turen 'Over Atlanten' er slut, og det får deltagerne til at reflektere over, hvad de har lært og oplevet.

Det er ingen hemmelighed, for dem der har fulgt med i ‘Over Atlanten’, at Wafande har været særligt presset på turen. Det kommer stort set til udtryk i alle programmer, hvor han ikke orker nattevagter og kommandoerne ombord.

I det sidste afsnit når besætningen deres slutdestination, når de går i land på Saint Martin, og det er der én, der er særligt glad for.

»Udsigten til at komme i havn er fantastisk. Det er det bedste tidspunkt på hele rejsen det her,« siger Wafande i programmet på Dplay.

Wafande har undervejs ikke lagt skjul på, at det har været en hård tur.

»Hold kæft det har været en lang tur, jeg har gennemgået 18 dages frustrationer. Jeg har lært nogle fede mennesker at kende, og nogen skal jeg se hele tiden igen, og andre skal jeg aldrig se mere,« afslører Wafande, der også godt kan se lyst på turen bagefter.

»Jeg tror på en måde, at det har været meget sundt, at jeg har været nødt til at konfrontere de frustrationer, jeg har haft på båden med visse mennesker. Jeg er blevet tvunget til at koncentrere mig om at bevare den gode ro og orden på båden for fællesskabets skyld, og jeg har helt sikkert lært noget,« siger en eftertænksom Wafande i aftenens sæsonafslutning af ‘Over Atlanten’.

