For flere af deltagerne har det været en livsændrende tur.

Men musikeren Wafande har ikke just rosende ord til overs for den sejltur, han har været på i programmet 'Over atlanten', der havde premiere søndag.

Den netop pensionerede musiker er 'overhovedet ikke imponeret' over de tre uger til søs.

Turen var nemlig ikke i nærheden af, hvad han havde forestillet sig.

Musikeren Wafande er en del af castet til den nye sæson af 'Over Atlanten'. Vis mere Musikeren Wafande er en del af castet til den nye sæson af 'Over Atlanten'.

»Hvis du spurgte, om jeg ville gøre det igen, så ville jeg sige kæmpe nej tak.«

Sådan siger Wafande, når han tænker tilbage på turen over Atlanterhavet fra Lanzarote til St. Martin.

»Efter tre dage havde man set delfiner fem gange, og der har været tre solnedgange, og det er den samme i morgen. Så er det bare kedeligt,« siger han.

Den pensionerede musiker erkender dog, at han ikke havde tænkt turen ordentligt igennem, før han sagde ja.

For 'det giver jo rimelig meget sig selv', at der ikke er meget at lave om bord på båden.

»Jeg skulle bare sove, når jeg kunne. Spise, når jeg kunne. Og så ville jeg bare gerne i havn,« siger Wafande.

Før udsejling havde Wafande forestillet sig at få noget dybere ud af turen.

Castet til 'Over Atlanten' er radio/tv-personlighed Anders Lund Madsen, diamanthandleren Katerina Pitzner, musikeren Wafande, kunstneren Kristian von Hornsleth, kokken Jesper Vollmer og youtuberen Julia Sofia. Vis mere Castet til 'Over Atlanten' er radio/tv-personlighed Anders Lund Madsen, diamanthandleren Katerina Pitzner, musikeren Wafande, kunstneren Kristian von Hornsleth, kokken Jesper Vollmer og youtuberen Julia Sofia.

»Jeg tror, at spirituelt og meditativt forestillede jeg mig, at jeg skulle komme tættere på mig selv og lære min far at kende, som var sømand. Men det skete overhovedet ikke,« siger han.

Men de mange frustrationer over at bruge timevis i kedsomhed udmundede flere gange i brok.

Brok, som bestemt ikke gik de andres næse forbi – men det kan han kun grine ad.

»Jeg har også grineren over mig selv en gang imellem, når jeg kunne se mig selv udefra. Så tænkte jeg bare 'hold dog kæft',« siger han.

Hvis man spørger ham, om der er noget, han tager med fra turen, så har han dog lært en ting om sig selv.

»Jeg skal være bedre til at være alene og påskønne den tid, hvor man er alene. Det manglede jeg under turen,« siger Wafande.

Wafande har altså ikke planlagt nogen kommende sejlture i fremtiden – faktisk holder han sig helst fra vand lige nu.

»Jeg er ikke engang hoppet i vandet, siden jeg kom hjem. Jeg skal bare hen, hvor der er tørt,« siger han og griner.

