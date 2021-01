Mere end 180 piger havde tilmeldt sig, og der skulle bruges 22. Peder Damborg mener ikke, at produktionsselskabet havde valgt de rigtige piger.

Peder Damborg er aktuel i datingprogrammet på TV 2 ‘Kærlighed hvor kragerne vender’, hvor de fire singlefyrer fra Nordvestjylland netop har afsluttet deres mange speeddates. Ud af i alt 22 piger kom Peder på 9 dates af to minutter hver, men han er ikke tilfreds med udvalget.

»Jeg var faktisk ret sur. Jeg vægter udseendet højt, og det har jeg også sagt til dem (produktionen red.). Alle fyrene har snakket om, at de godt må se godt ud. Udseendet spiller jo også ind i forhold til, at man kun har to minutter med en person som førstegangsindtrykket,« fortæller Peder til HER&NU.

Peder var efter speeddaten ikke i tvivl om, hvilke fire piger han skulle kontakte.

»Vi fik at vide, at der var omkring 180 tilmeldte, og så vælger man piger, som ikke faldt i vores smag. Det synes jeg ikke er helt i orden,« fortæller Peder ærligt.

Damerne er kommet til Thy, og nu skal der speeddates i ‘Kærlighed hvor kragerne vender’. Foto: Anders Brohus/TV 2 Vis mere Damerne er kommet til Thy, og nu skal der speeddates i ‘Kærlighed hvor kragerne vender’. Foto: Anders Brohus/TV 2

Peder mener, at produktionsselskabet godt kunne have gjort sig lidt mere umage med at vælge et cast, der matchede fyrenes ønsker.

»Mine forventninger var nok for høje. Jeg havde snakket med min tilrettelægger om, hvilke slags piger, jeg kunne tænke mig, og de talte det godt op, det var lidt nedtrykkende,« fortæller Peder til HER&NU.

Skræmt over bryllupsplaner på første date

En af de piger, der havde udset sig Peder i programmet, vægter bryllup meget højt, og derfor er det vigtigt for hende at vide, hvilke tanker Peder har omkring bryllup, men det finder Peder ikke tiltrækkende.

»Jeg har lige mødt pigen og har to minutter, og så begynder hun allerede og tale om bryllup. Det et ret hurtigt at spørge om, og det ville ikke være det første, jeg selv ville spørge om,« fortæller Peder, der som regel spurgte til diverse standardting som alder, fritidsinteresser og hjemby.

Selvom Peder på forhånd kunne afskrive mange af pigerne, så gav han dem alle en fair chance.

»Jeg gav alle pigerne en god behandling og snakken kørte rigtig godt ved alle. Jeg gav alle en chance. Det er jo ikke deres skyld, at de er trukket med i det her,« afslutter Peder.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.