I flere måneder efter hjemkomsten snakkede Anne ikke med Teitur, fordi hun var rasende over, at han havde taget pengene.

Anne og Teitur blev de heldige vindere, men det betyder dog ikke, at det var en lykkelig Anne, vi så i finale-afsnittet. Teitur valgte nemlig at smide kuglen på 300.000 kroner, så Anne måtte derfor rejse hjem fra Mexico uden en krone.

Anne åbner nu op for, hvordan hun havde det lige efter, at Teitur havde snydt hende:

»Jeg følte mig meget snydt. Det gør jeg stadig. Det var mig, der skulle have smidt den skide kugle, da det var mig, der havde fortjent det mest, og det var jo også på grund af mig, at vi fik mange af stemmerne. Sami, Kasper og Klara stemte jo udelukkende på mig. Vi snakkede derfor heller ikke sammen de første tre måneder, vi var hjemme, fordi jeg var så vred og skuffet, og jeg følte, det var mig, der havde fortjent det. Jeg havde sagt, at jeg ikke gad at snakke med ham, så han ventede bare på, at jeg rakte ud til ham, og det gjorde jeg så til sidst, jeg skulle bare have tid til at sunde mig. Det var jo et spil, og vi er alt for gode venner til, at et spil skal påvirke det,« fortæller Anne og uddyber:

»Jeg havde hele tiden tænkt, at jeg ville smide kuglen på 400.000 kroner, det havde jeg også sagt til produktionen, så det var bare så mega ærgerligt. Jeg var 50/50 på, om Teitur ville snyde mig, men jeg vart sikker på, at hvis han ville snyde mig, ville han gøre det på 450.000 eller 500.000, fordi han ville være en legende. Så jeg havde ikke regnet med, at han ville gøre det på 300.000 kroner. Der blev jeg meget overrasket, og jeg fortrød SÅ meget, at jeg ikke havde gjort det før. Jeg kan dog godt unde Teitur det. Hvis ikke det var mig, der skulle have vundet pengene, så skulle det være ham. Og så trøster jeg mig med, at mange af de andre synes, at jeg burde have fået pengene, og at der er 20 andre, der ikke engang har vundet. Det har jeg i det mindste.«

Forventer en del af præmien

Selvom Teitur snuppede penge for næsen af Anne, er deres venskab vokset de seneste par måneder. For nyligt fik de tilmed en venskabstatovering sammen. Anne forventer dog også, at der falder lidt af til hende, når Teitur modtager sin pengepræmie en af de kommende dage.

»Jeg har ikke fået noget endnu, men jeg forventer da helt sikkert, at det kommer. Det har han også selv sagt. Jeg er ligeglad, hvad det er, jeg vil bare gerne på tur med ham og få en oplevelse sammen, for vi hygger os virkelig meget, så det kunne være super fedt. Han er virkelig blevet min bedste drengeven. Og jeg er sikker på, at det er en ven for livet,« forklarer Anne, der glæder sig meget over ‘Paradise’-sejren, selvom hun ikke vandt penge:

»Det er da fucking fedt at vinde. Selvfølgelig gik jeg efter at vinde, men jeg havde bare tænkt, jeg skulle klare to uger. Så det er fedt, at jeg vandt. Jeg synes også helt klart, at jeg var en af dem, der mest havde fortjent at vinde. Det var så fedt, da Nicolai gik over til os til sidst, der tænkte jeg bare “Yes, hvor fedt!”. Der er ikke mange, der kan sige, at de har vundet ‘Paradise Hotel’.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk