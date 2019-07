Når der næste sommer er premiere på opfølgeren til Tom Cruise 80'er-hit 'Top Gun' - 'Top Gun: Maverick', bliver det uden en af etterens store stjerner.

57-årige Tom Cruise er naturligvis med og klar på at hoppe i sin gamle flyverdragt, men hans gamle flamme, Kelly McGillis, der i den originale film fra 1986 spillede astrofysikeren Charlotte 'Charlie' Blackwood', som Cruise' karakter forelsker sig i er blevet vraget.

Hun er nemlig slet ikke blevet spurgt, om hun vil medvirke, fortæller hun til Entertainment Tonight:

»Jeg er gammel, og jeg er fed, og jeg ligner min alder,« forklarer den 62-årige skuespiller.

Kelly McGillis i 2013. Foto: Larry Busacca Vis mere Kelly McGillis i 2013. Foto: Larry Busacca

Og det generer hende egentlig ikke, tilføjer hun:

»Jeg vil meget hellere føle mig fuldstændig godt tilpas og sikker på, hvem jeg er, og hvad jeg er i min alder, i stedet for at at tillægge alt det andet værdi.«

I stedet for Kelly McGillis, har man castet 48-årige Jennifer Connelly til at spille Tom Cruise' kvindelige modstykke. Det har Kelly McGillis det også fint med:

»Jeg er glad på hendes vegne,« lyder det.

Jennifer Connelly 48 år. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Jennifer Connelly 48 år. Foto: CHRIS DELMAS

Modsat kollegaerne Tom Cruise, Val Kilmer, Meg Ryan og Tim Robbins fik Kelly McGillis aldrig den store Hollywood-karriere efter 'Top Gun'.

Hun levede i mange år med mand og to børn, men sprang i 2009 ud som lesbisk og har de senere år arbejdet i et misbrugscenter samt undervist i skuespil langt fra Hollywood i North Carolina.

Udover Tom Cruise og Jennifer Connelly står navne som Jon Hamm (Don Draper fra 'Mad Men', red), Val Kilmer og Miles Teller på rollelisten til den kommende 'Top Gun'-opfølger.