'Hej, jeg hedder Daniel. Jeg er single. Jeg søger noget seriøst. Kærlig hilsen Daniel.'

Så kort var brevet, da 28-årige Daniel Kreutzfeldt Rasmussen sendte en ansøgning til 'Gift ved første blik'.

Og det var åbenbart nok. For efter at have læst hans svar på et spørgeskema og set hans billede ringede produktionen til ham for at fortælle, at han var kommet i betragtning til DRs populære datingprogram.

»Jeg meldte mig til, fordi det kunne være, der var nogen, der var bedre til at finde den rette for mig, end jeg selv var. Enten er jeg kræsen, eller også er jeg bedre til at blive venner i stedet for,« siger Daniel Kreutzfeldt Rasmussen, der i torsdagens afsnit blev smedet sammen med Samantha Bengtsen.

Samantha Bengtsen og Daniel Kreutzfeldt Rasmussen. Foto: Snowman Productions Vis mere Samantha Bengtsen og Daniel Kreutzfeldt Rasmussen. Foto: Snowman Productions

Det er dog ikke første gang, Daniel Kreutzfeldt Rasmussen forsøger sig med et datingprogram for at finde kærligheden.

»Jeg har nogle venner, som har meldt mig til 'Landmand søger kærlighed', men jeg er nok en lidt atypisk landmand, fordi jeg bor inde midt i Aarhus,« siger Daniel Kreutzfeldt Rasmussen, der aldrig hørte fra TV 2.

I 'Landmand søger kærlighed' er præmissen, at det er svært at finde kærligheden, når man som landmand er geografisk bundet til sin gård, som i øvrigt tager en stor luns af ens tid.

Og her mener Daniel Kreutzfeldt Rasmussen altså ikke, at han passede ind. Han er godt nok uddannet landmand, men er i øjeblikket ved at videreuddanne sig inden for økonomi og ledelse.

Det er altså ikke planen, at han skal have sit eget landbrug, og at Samantha Bengtsen skal være hans landmandsfrue, fortæller han.

Dog kommer han aldrig til at slippe en ganske særlig landmandshobby, som han har dyrket i flere år.

Når Daniel Kreutzfeldt Rasmussen bliver interviewet i 'Gift ved første blik', vil den opmærksomme seer måske bemærke, at der står et par skinnende pokaler på et bord bag ham. Og de stammer fra netop denne interesse.

»Når man er landmand, så kører man også traktortræk. Når andre går til fodbold, dyster vi i noget andet. Jeg har nok lidt diesel i blodet, og så er det hyggeligt med tilskuere, fadøl og pølser,« siger han.

Daniel er 28 år, studerende, uddannet landmand og bor i Aarhus. Foto: DR Vis mere Daniel er 28 år, studerende, uddannet landmand og bor i Aarhus. Foto: DR

»Jeg ved ikke, hvorfor pokalerne blev sat der. Produktionen syntes nok, de var sjove at have stående fremme, men det er altså kun tredjepladser – jeg er den evige treer på det punkt,« tilføjer han med et smil.

I traktortræk dyster man på en 100 meter lang bane, hvor man med sin egen traktor skal trække en slæde så langt som muligt. Slæden bliver nu gradvist tungere, indtil kun vinderen af traktortrækket står tilbage.

»Det handler selvfølgelig om at have en god traktor, men chaufføren har også noget at sige. Hvordan man får placeret sig, så man ikke kommer for langt over i den ene side, hvor banen er for løs, og så videre. Det er ligesom at lægge arm – bare med en traktor,« siger Daniel Kreutzfeldt Rasmussen.

»Jeg kan godt lide at køre, men der er også den del, hvor man gør traktoren klinisk ren, så den ser godt ud. Så kommer gutterne lige ind og kigger og påpeger, når der er steder, den ikke er ordentlig rene. Det er lidt en drengesport.«