Ny deltager af 'De unge mødre' har et vigtigt budskab til alle mødre.

29. sæson af ‘De unge mødre’, som havde premiere mandag den 6. januar har fået en ny deltager. Det er den 21-årige Majbrit Balleby fra Ringe på Fyn, som vi møder første gang i afsnit 3, der sendes på Dplay mandag den 20. januar.

Da Majbrit fik datteren Ella Viola som 20-årig og så sin krop forandre sig, fik hun idéen til at søge ind som deltager til ‘De unge mødre’, da hun har et vigtigt budskab, som hun gerne vil ud med, det fortæller hun til Realityportalen.

»Der er sket meget med programmet (‘De unge mødre’ red.). I dag er der en grund til, at de forskellige mødre er med – de har hver deres sag, som de kæmper for i programmet.«

»Det synes jeg er helt vildt fedt. Så da jeg blev gravid og fik rigtig mange strækmærker i sidste trimester, så blev ‘De unge mødre’ programmet, hvor jeg kan italesætte kroppen efter graviditet for flere end 600 følgere på Instagram.«

»Det er hårdt for kroppen at være gravid og den ændrer sig, og jeg har bare aldrig set nogen, der ser ud, som jeg gør nu. Det er ikke særlig tit, at der kommer en gående på stranden eller lignende med den mængde strækmærker, som jeg har.«

Vis dette opslag på Instagram “EJ, jeg vidste slet ikke, at man kunne komme til at se sådan ud” Næh, heller ikke jeg. Men sådan kom jeg altså til at se ud. Jeg har brugt meget af graviditeten, på at udskamme mine strækmærker, fjerne dem fra billeder og bekymre mig om dem. Jeg har brugt alt for meget energi på, ikke at være sød ved min krop og ikke elske den. Jeg bliver mere og mere klar over, at det eneste jeg kan gøre - er at acceptere min krop. Fordi jeg kan ikke gøre noget ved det, og det er faktisk også helt ligemeget. Den her krop har båret vores lille pige, den har givet hende næring, ladet hende gro - givet sig helt hen til opgaven om at lave os at sundt barn. Min krop er sej, den har gjort noget helt fantastisk - naturligt, men helt vildt fantastisk! Jeg tog 23 kg på i graviditeten, jeg mangler at tabe 5 kg, nogle dage 3 kg.. Hahah. Men jeg har intet, absolut intet gjort for det. Det er min krop som selv har arbejdet, jeg har tabt væsken, min moderkages vægt, Ellas vægt, noget blod og min livmoder er skrumpet. De her strækmærker, er min krops mærke, som hver dag minder mig om, at jeg har lavet Ella. Min krop er ret sej, det er din også. Med og uden strækmærker. Et opslag delt af Majbrit (@_filterfrimor_) den 6. Nov, 2019 kl. 9.51 PST

Det kræver mod at gå forrest

Majbrit har på grund af forandringerne på kroppen efter fødslen fået modet til at være den, der går forrest og viser kroppen frem i bikini.

»Jeg vil være den, der tør. Jeg kan godt sætte mig ned og vente på, at der er en, der tør sige de her ting og vise de her ting, men det gider jeg da ikke, hvis jeg kan være den, der kan gå forrest.«

Ifølge Majbrit er det positivt, at det er oppe i tiden, at kvinder skal elske deres krop, som den er – om de er tykke eller tynde, men hun mener, at der mangler at blive sat fokus på kroppen efter fødslen, så det skal være hendes mærkesag i den nye sæson af ‘De unge mødre’.

»Jeg havde da også en tanke om, at jeg skulle skjule kroppen, og ingen skulle se den, men det er jo totalt forkert, for det har jeg aldrig nogensinde tænkt, før jeg blev gravid. Hvis der bare er én pige, jeg kan hjælpe ved at vise mig, så synes jeg, det er fedt, og det er det, jeg gerne vil.«

»Det giver også mig selv noget, at jeg tør. Nu har jeg været på tv og vist, hvordan jeg ser ud, det synes jeg selv er sejt. Det skubber mig, så jeg har det bedre og bedre med mig selv. Jeg kan ikke gøre noget ved strækmærkerne, så hvorfor skjule dem.«

Opbakning fra kæresten

Majbrit er kæreste med Thomas på 7. år, og han er ligeglad med, om Majbrits krop har forandret sig.

»Han er megasød. Han er jo, som en kæreste skal være. Han synes bare, at jeg er smuk, fordi jeg har båret hans datter. Han rør ved mig og kysser på mig, som før jeg blev gravid.«

Majbrit fortæller, at Thomas derudover også er en god opbakning generelt i forhold til at være forældre for Ella, og at de på lige fod deler forældrerollen.

»Han står også op om natten, og vi er enige om, at det at få barn er et fælles projekt,« fortæller Majbrit til Realityportalen.

Du kan se Majbrit og hendes kamp for normaliseringen af kroppen efter fødslen i den nye sæson af ‘De unge mødre’ den 20. januar på Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

‘Paradise’-babe afslører: Jeg er biseksuel

Lettet Paradiso: Nu kan jeg få hende ud af klappen

Fie Laursen overrasker kæresten: Jeg er gravid!