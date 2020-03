»Vi blev skudt afsted med en kanon efter ‘Løvens Hule’, og så ramte vi muren.«

Sådan beskriver Stephanie Seedorff situationen hos tøjbrandet O’Tay, som hun ejer sammen med sin mor, Vivian Seedorff.

Mor og datters tøjbrand er blandt de mange virksomheder, der lider under den nuværende corona-krise.

Det startede ellers så godt.

I den seneste sæson af ‘Løvens Hule’ investerede Christian Arnstedt i deres virksomhed, og efter at programmet blev vist i februar, væltede det ind med bestillinger.

Men så stødte de på første bump på vejen: Deres produktion ligger nemlig i Kina, hvor Stephanie Seedorff til daglig bor, men på grund af det kinesiske nytår, blev den sat på hold.

Og medarbejderne på fabrikken vendte aldrig tilbage, for før fejringen af nytår var ovre, havde corona-udbruddet taget hårdt fat om landet.

Derfor besluttede mor og datter at rykke produktionen til et andet sted. Men med deres held skulle det vise sig at være en dum idé.

De rykkede nemlig produktionen til Norditalien, som kort tid efter også blev lukket mere eller mindre ned, fordi corona-krisen også ramte dér.

Udfordringer har betydet, at O’Tay lige nu har 700 forudbestillinger fra kunder, der har ventet siden februar. I seks-syv uger har Stephanie Seedorff og hendes mor hverken kunnet gøre fra eller til for at levere deres strik-produkter.

»Folk ringer og skriver, og vi slukker ildebrande, fra vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen,« beretter Stephanie Seedorff om situationen.

Hun fortæller, at langt de fleste kunder er meget forstående, men at situationen betyder, at salget er gået mere eller mindre i stå.

»Hver dag er et stort tab for vores virksomhed. Folk har jo ikke lyst til at lægge en forudbestilling. Det er klart, at vi mister enormt meget salg på det her,« siger hun og forsikrer, at de kunder, der har lagt en forudbestilling, under alle omstændigheder får deres varer.

Lige nu er planen, at de ankommer til O’Tays lager i mor Vivian Seedorffs hjem i næste uge, og så skal de pakkes og sendes ud. Men som Stephanie Seedorff også understreger, er det jo ikke sikkert, at den plan ikke går i vasken på grund af coronakrisen.

»Der er mange søvnløse nætter, hvor vi tænker: 'Shit, det havde vi ikke set komme'.«

Hun opholder sig lige nu i Danmark, hvor hun er i karantæne efter at have været på Jesper Buchs Seedster-konference i Spanien i sidste uge. Derfor klarer mor Vivian Seedorff det hele i øjeblikket.

Stephanie Seedorff og Vivian Seedorff. Foto: Privat Vis mere Stephanie Seedorff og Vivian Seedorff. Foto: Privat

Udfordringerne til trods holder mor og datter sig optimistiske, fortæller Stephanie Seedorff, der også italesætter, at de jo langt fra er den eneste virksomhed, der lider under corona-udbruddet.

Heldigvis har de ikke en udgift i form af lager, da de opbevarer deres varer i Vivian Seedorffs kælder, og forventningen er derfor, at de nok skal klare sig igennem krisen.

»Stemningen er selvfølgelig lidt presset, men vi er også positive. Det nytter jo ikke noget, at vi mister modet. Vi er nødt til at være positive og håbe, at corona-udbruddet snart kommer under kontrol.«

»Det kan næsten kun gå den rigtige vej nu.«