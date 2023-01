Lyt til artiklen

Virkede den ene halvdel af 'X Factor'-duoen, 'Skvat', bekendt? Så er det ikke tilfældigt.

Kasper Eriksen, der sammen med vennen Asger Boelskifte stillede op i årets første auditionprogram, har nemlig tidligere medvirket i tv-programmer som 'Paradise Hotel', 'Kollektivet' og 'Singletown'.

»Ja, det er jo meget forskellige ting,« fortæller Kasper Eriksen om skiftet fra et realityshow som 'Paradise Hotel', som han deltog i 2019, til en sangkonkurrence som 'X Factor'.

»Hvor 'Paradise' jo foregår over rigtig lang tid, og man er langt væk hjemmefra, så virkede 'X Factor' lidt mere som en hyggeting - og det var skidesjovt at prøve,« fortæller han videre.

Vennerne Asger og Kasper til 'X Factor'-audition. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Vennerne Asger og Kasper til 'X Factor'-audition. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

De to venner fra Randers arbejdede inden optagelserne sammen i en tøjbutik, og det var her, at de en aften fik den spontane ide at stille op til 'X Factor'.

»Der var open by night i det storcenter, hvor vi arbejdede. Vi havde været på arbejde i alt for mange timer, og der stod vi så og sang med på de sange, der kørte på anlægget,« fortæller Kasper og fortsætter:

»Vi ved jo godt, at vi ikke er de bedste sangere i verden, men vi tænkte, at det kunne være sjovt at stille op og så se, hvad der skete.«

Han tilføjer:

Et ældre billede fra da Kasper var med i Viaplay-programmet 'Kollektivet'. Foto: NENT Group / Janus Nielsen Vis mere Et ældre billede fra da Kasper var med i Viaplay-programmet 'Kollektivet'. Foto: NENT Group / Janus Nielsen

»Det var jo bare for sjovt. Vi kedede os lidt i den tid, så vi tænkte, at der skulle ske et eller andet.«

Først gik de videre fra den indledende precasting, som TV 2 altid holder inden de rigtige auditions for at finde både gode og underholdende deltagere.

Herefter fik Kasper og Asger chancen foran dommerne, og for Kasper, der har set 'X Factor' på tv igennem årene, var det specielt pludselig selv at stå midt i programmet.

»Det virkede lidt som en drøm. Der var pissemeget lys derinde, så jeg kunne næsten ikke se dommerne, men det var især stort at stå foran Simon Kvamm, da jeg er kæmpe fan af Drengene fra Angora,« fortæller han.

Kasper og Asger til 'X Factor'-audition. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Kasper og Asger til 'X Factor'-audition. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Da de præsenterede sig for dommerne kaldte Kasper og Asger sig for 'Slef', men det blev undervejs ændret til 'Skvat'.

Og selvom de ikke gik videre fra deres audition, har de nu taget 'Skvat'-navnet til sig og ført det over til en Instagramprofil og en Youtube-kanal, som de har tænkt sig at arbejde videre med i fremtiden.

»Lige for tiden er jeg i gang med at renovere mit nye hus sammen med min kone, så det har jeg lidt travlt med. Men fra det nye år regner vi med at give den gas, og vi har også planlagt at udgive en sang,« fortæller Kasper, der derudover kun husker tilbage på deres 'X Factor'-audition som en positiv oplevelse.

»Det var fantastisk. Vi havde det skidesjovt, og det er stadig noget, vi griner af. Vi blev slet ikke svinet til af dommerne, som bare var pissesøde. Jeg synes det er et rigtig godt dommerhold de har fået i år.«

