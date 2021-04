Thomas Vinterberg og holdet bag 'Druk' har netop vundet en Oscar, og nu melder endnu en glædelig nyhed sig.

Leonardo DiCaprios produktionsselskab, Appian Way, har købt rettighederne til filmen sammen med Endeavor Content og Makeready, skriver Deadline.

B.T. var tilfældigvis i gang med et interview med Thomas Vinterberg, hvor Børsen også deltog, mens nyheden blev sendt ud. Og det var en glad Vinterberg, der kunne bekræfte nyheden.

»Det, synes jeg, er vildt spændende. Andre menneskers fortolkning af det, jeg har skrevet – og i dette tilfælde, det jeg har skrevet sammen med Tobias Lindholm, synes jeg er spændende, og interessant at se, hvad de får ud af det.«

Sources said that several tastemaker companies sought the rights, including Studiocanal with The Picture Company and Jake Gyllenhaal and Riva Marker’s Nine Stories, and Elizabeth Banks in a bid with Universal Pictures https://t.co/eY9vrp27pY — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 26, 2021

Han havde svært ved at skjule sin begejstring for Leonardo DiCaprio:

»Jeg synes, at han er en fuldstændig fabelagtig skuespiller og måske verdens eneste reelle filmstjerne, og så synes jeg, at han samtidig har taget virkelig gode, sunde, intelligente valg igennem hele sin karriere. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer ud af det,« lød det fra Vinterberg, der dog ikke helt ville afsløre, om DiCaprio skal spille Mads Mikkelsens rolle.

»Jeg går ikke ud fra, at han skal spille Susses rolle«, svarede Vinterberg drillende.

Der var angiveligt kamp om rettighederne til filmen inden Oscar-showet, men muligheden for at se Leonardo DiCaprio i rollen som Martin, der bliver spillet af Mads Mikkelsen, skulle have gjort udslaget.

Filmen omhandler fire gymnasielærere, der beslutter sig for at teste teorien om, at mennesker fødes med en halv promille for lidt.

De tre andre lærere spilles af Magnus Millang, Thomas Bo Larsen og Lars Ranthe.