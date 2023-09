Endnu en tidligere vinder af danseprogrammet skal være med, når der fredag deles point ud.

TV 2 skriver, at vinderen Jimilian kommer til at agere gæstedommer ved det andet program i jubilæumssæsonen.

»Jeg glæder mig så meget til at komme tilbage til 'Vild med dans'-studiet. Især til det øjeblik, hvor bandet begynder at spille kendingsmelodien, og både publikum og dommere sidder og næsten ikke kan lade være med at danse med,« lyder det fra den 29-årige sanger, der vandt programmet i 2021.

Hver fredag vil der ud over de faste dommere, der består af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen og Marianne Eihilt, være en gæstedommer, der har tilknytning til programmet.

Sidste fredag var det den første vinder, Mia Lyhne, der var i dommerstolen.

I løbet af sæsonen vil også Jens Werner og Christiane Schaumburg-Müller kigge forbi, men flere tidligere vindere har fortalt til B.T., at de altså ikke er at finde som gæstedommere.

Synes du, det er en god idé med tidligere vindere som dommere?

Men fredag er det igen en tidligere vinder, når Jimilian sætter sig i stolen.

Og sangeren ved godt, at det er noget af en opgave, og at han egentlig ikke er kvalificeret til at vurdere dansen.

I stedet vil han se på andre komponenter, når danserne er på gulvet.

»Jeg kommer til at gå op i, om de har det sjovt med det. Om stemningen er god, og om de har en fest på dansegulvet,« siger han til TV 2.

Han har også udtalt, at han vil forsøge ikke at være negativ i sin bedømmelse.