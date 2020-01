Det skræmte Henrik at skulle tilbage til DRs store bagetelt, da han i sæson 8 røg ud som den første, men han havde lyst til at vise alle, at han godt kan bage.

Henrik Lindegaard fik sammen med Louise Jensen overrakt trofæet som vinder af aftenens store ‘Jule- og Nytårsbagedyst’, som er DRs specieludgave af ‘Den store bagedyst’. Både Henrik og Louise er tidligere ‘Bagedyst’-deltagere fra sæson 8 af ‘Den store bagedyst’.

Henrik var den første til at forlade bageteltet i sæson 8, og derfor var det vigtigt for ham at vise alle, at han godt kan bage, da han fik chancen i specialudgaven sammen med Louise.

– Jeg havde brug for at vise alle – dommerne, seerne, de andre deltagere og mig selv – at jeg godt kan bage. Så jeg ville jo rigtig gerne levere nogle gode kager. Jeg havde håbet på at skulle tilbage, fordi jeg troede jo også på en bedre placering første gang, jeg var med, og det gik jo ikke helt som planlagt, fortæller Henrik til Realityportalen.

Jeg drømte om en sejr

‘Jule- og Nytårsbagedysten’ bestod af et stærkt felt, men ifølge Henrik levede sejren hele tiden i drømmen, dog var parrets plan i første omgang at få begge programmer med og nå til finalen. Den plan gik hjem, og i aftes blev parret kåret som vindere af ‘Den store Jule- og Nytårsbagedyst’, som ifølge Henrik er meget overvældende.

– Tiden går ligesom lidt i stå. Vi var ikke helt tilfredse med dessertens udseende, så vi følte, at det kunne være hvilket som helst hold, som ville vinde. Men det er såååå fedt og en kæmpe forløsning. Vi var trætte, lidt småsyge og havde kæmpet for at komme i mål med desserten, så vi er såååå glade. Virkelig glade.

– Og især at stå med trofæet som ham, der røg ud som den første – han vandt sgu også (sammen med Louise), han kan godt. Det håber jeg, folk de sidder og tænker, smiler Henrik.

