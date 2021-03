Det kom som et chok for Vilson Ferati, at han endte i farezonen fredag aften.

Den 23-årige 'X Factor'-deltager havde ikke regnet med, at seerne ville give ham så få stemmer.

Men det har været en øjenåbner, fortæller Vilson Ferati, der nu ikke spår sig selv de store chancer i konkurrencen.

»Jeg troede sgu ikke, jeg ville havne i farezonen. Jeg følte, jeg havde den hundrede procent og leverede en klar performance og klar tone,« siger han.

Vilson Ferati på scenen under sin omsang i fredagens 'X Factor'. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI Vis mere Vilson Ferati på scenen under sin omsang i fredagens 'X Factor'. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

»Det var forfærdeligt at være i farezonen. Det vil jeg ikke ønske for nogen overhovedet.«

Efter sin optræden med Marios 'Let Me Love You' endte Vilson Ferati i omsang mod Thomas Blachmans gruppe Neva & Ida, hvorefter hver af de tre dommere skulle pege på den, de ville have med videre i konkurrencen.

Højst overraskende valgte Blachman at smide sin egen gruppe hjem, da den også stod i farezonen fredagen forinden, og han mente derfor, de havde haft deres tid i programmet.

Da B.T. taler med Vilson Ferati umiddelbart efter fredagens afslutning, er han stadig en smule rystet, selvom han overlevede. Oplevelsen har nemlig været et wakeupcall for ham.

Neva & Ida tabte til Vilson Ferati efter fredagens farezone. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI Vis mere Neva & Ida tabte til Vilson Ferati efter fredagens farezone. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

»Det siger sig selv, at der så er noget ved mig, seerne ikke kan lide. Jeg ved ikke, om det er mig som person, min stemme eller min performance. Jeg ved ingenting. Jeg ved bare, at der ikke er nok, der har stemt på mig, så det er klart, at det bliver risky på fredag,« siger Vilson Ferati og tilføjer om sin mentor, Martin Jensen:

»Martin gør et rigtig godt stykke arbejde. Han er også en mega stresset mand, for han har også sit eget ved siden af, som han skal holde ved lige. Han skal både være DJ og 'X Factor'-dommer og øve med mig og Dan, så det fylder en del. Men han giver alt, hvad han kan, og vi øver utrolig mange timer, så jeg ved ikke, hvad vi gør forkert. Om sangvalgene er forkerte. Men nu må vi sætte os ned og finde ud af, hvad fanden der sker,« siger han og understreger, at hans mentor til fulde lever op til sit ansvar.

Vilson Ferati håber stadig, at han kan redde den hjem til fjerde liveshow. Men han regner ikke med noget. For statistikken siger, at en deltager ryger ud næste gang, når den har været i farezonen.

Det skyldes ikke mindst den uskrevne regel om, at man ikke kan overleve en farezone to gange i træk. Dommerne mener nemlig, at man i så fald skal lytte til de seere, der tydeligt fortæller med deres sms-stemmer, at de ikke ønsker at se mere til pågældende.

De tre 'X Factor'-dommere, Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI Vis mere De tre 'X Factor'-dommere, Martin Jensen, Oh Land og Thomas Blachman. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

Det forklarede Oh Land til B.T., efter et duoen Neva & Ida måtte forlade programmet forrige fredag efter to omsange.

»Det er i sidste ende seerne, der afgør 'X Factor'. Hvis Neva & Ida havde lavet noget rigtig dårligt i dag, så kunne de stadig have haft en chance for at overbevise folk om, at de kunne lave noget virkelig godt næste gang. Men de lavede faktisk noget virkelig godt, så hvis de ikke kan overbevise seerne på den baggrund, så er det måske den forkerte scene, de står på,« sagde hun.

Og at den såkaldte 'save me song' derfor er rent proforma, er Vilson Ferati enig i.

»Og det gør mig virkelig bange. For nu har jeg stået i farezonen én gang, så sker det igen næste gang, ved jeg godt, hvad klokken er slået.«