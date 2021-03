Vilson Ferati sang sin sidste sang i 'X-Factor', men spørger du ham, så er det bestemt ikke sidste gang, vi ser ham på en af de store scener.

»Både Savus, Citybois og Basim gjorde det. Jeg vil gå efter musikken, og jeg kommer ikke til at stå stille,« siger han, kort efter Blachman valgte at sende ham ud af programmet.

Han vil gøre alt, forklarer han. Og første step bliver at lave en masse covernumre, som han lægger ud på sin YouTube-kanal. Dernæst vil han forsøge at skrive sine egne sange i det studie, som han næsten lige har bygget.

Han arbejdede indtil coronakrisen ramte i Jack'n'Jones som salgsassistent. Der havde han været i syv år, men der var ikke penge til at have ham længere.

»Jeg forstod godt beslutningen. Nu er jeg selvfølgelig jobsøgende, men jeg har også mere tid til at gå efter min drøm,« lyder det fra 23-årige Vilson Ferati.

Planen er også, at han skal udnytte det gode forhold, han har fået til sin mentor, dommer Martin Jensen.

»Martin, jeg kommer bag i røven på dig,« sagde han til Martin Jensen kort efter han røg ud.

En kommentar, der vakte et stort smil og et lille grin fra dommeren.

Martin Jensen og Vilson Ferati har fået et tæt bånd til hinanden. Foto: Martin Sylvest Vis mere Martin Jensen og Vilson Ferati har fået et tæt bånd til hinanden. Foto: Martin Sylvest

»Haha, jeg var helt forvirret,« siger Vilson Ferati efter showet og fortsætter:

»Det, jeg mente med det, var, at nu er 'X-factor' slut, men jeg er ikke færdig med Martin. Jeg vil løbe i røven på ham.«

Han forklarer, at Martin Jensen har lovet ham, at han gerne vil støtte og hjælpe ham, og Vilson Ferati er sikker på, at han får brug for det.

»Jeg står helt alene. Jeg har mit studie, men jeg får brug for hjælp.«

Ham og Martin Jensen har fået et meget tæt forhold. De er blevet venner.

Venner på den måde, at Vilson Ferati ikke kan lade være med at smile, når han ser ham.

»Jeg er en kæmpe tudeprins, men jeg så på Martin, og så kunne jeg ikke andet end at smile,« fortæller han om minutterne efter, hans rejse i 'X-Factor' endte med Thomas Blachman, der sagde, at det var ham, der skulle forlade showet.