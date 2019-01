Hvad har den dømte morder OJ Simpsons bofælle, Trumps fyrede talsmand og Lindsay Lohans mor tilfælles?

De medvirker alle i den nye amerikanske version af realityshowet 'Big Brother', der starter på amerikansk tv den 21. januar.

Denne version af 'Big Brother' har undertitlen 'Celebrity', så Kato Kaelin, Anthony Scaramucci og Dina Lohan er ikke de eneste kendte ansigter.

Dina Lohan is pictured in this undated booking photo courtesy of the New York State Police. Lohan, the mother of troubled actress Lindsay Lohan, was arrested and charged with drunken driving on the night of September 12, 2013, after she was stopped for speeding in New York, police said on Friday.

Således inkluderer listen over de 12 nye 'Big Brother'-husfæller navne som Joey Lawrence (Disney-stjerne), Ryan Lochte (skandaleramt OL-stjerne) og Tom Greene (Drew Barrymores eksmand).

Rygter om Caitlyn Jenner og Tonya Harding er blevet afvist af tv-stationen NBC. Men med det nuværende hold skulle der alligevel være en masse gode intriger og skænderier undervejs.

Kato Kaelin blev kendt som vidne under retssagen imod dobbeltmorderen OJ Simpson. Nu er han gæst i realityshowet 'Celebrity Big Brother' i USA.

Således blev Anthony Scaramucci på de 10 dage, han holdt som præsident Donald Trumps pressetalsmand, kendt som én af årtiets mest absurde og kontroversielle tv-personligheder.

Dina Lohan er kendt som USA's måske mest intrigante tv-mor. Ryan Lochte blev verdenskendt, da han halvvejs henne i OL i Brasilien blev sendt hjem på grund af stofmisbrug og løgn, Kato Kaelin var i 90'erne et skandaløst ringe vidne i retssagen imod dobbeltmorder OJ Simpson, og endelig er Tom Green kendt for sin påfaldende mangel på succes. (ARKIV) FILE PHOTO: American swimmer Ryan Lochte in the pool at the 2016 Rio Olympics in Brazil on 11/08/2016. Den amerikanske svømmer Ryan Lochte får 14 måneders karantæne for at overforbruge lovligt stof. Det skriver Ritzau mandag den 23. juli 2018.

Den samlede liste over de nye 'Celebrity Big Brother'-deltagere ser sådan ud:

Anthony Scaramucci (55): forhenværende kommunikationschef i Det Hvide Hus

Dina Lohan (56): realitystjerne, manager og mor til realitystjernen Lindsay Lohan

Joey Lawrence (42): skuespiller og producer

Jonathan Bennett (37): skuespiller

Kandi Burruss (42): sanger og tv-personlighed

Kato Kaelin (59): skuespiller og nær ven og bofælle til OJ Simpson

Lolo Jones (36): OL-stjerne

Natalie Eva Marie (34): forhenværende WWE-bryder

Ricky Williams (41): pensioneret NFL-stjerne

Ryan Lochte (34): OL-svømmer

Tamar Braxton (41): sanger

Tom Green (47): komiker, skuespiller og Drew Barrymores eksmand.

Både mor og datter, Dina og Lindsay Lohan, er nu realitystjerner. Lindsey har sit eget show, og hendes mor skal være husgæst i 'Big Brother'.

OJ Simpson får sig et godt grin, mens hans gode ven og bofælle Kato Kaelin aflægger vidneudsagn i mordsagen imod OJ. Nu skal Kato være realitystjerne.