Der er dem, der altid er først med at se de nyeste film i biografen. Og så er der dem, der ser den samme film igen og igen.

Ramiro Alanis hører til sidste kategori – og nu har hans begejstring for filmen ‘Spider-Man: No Way Home’ indbragt ham en verdensrekord.

292 gang har han set filmen om Peter Parker, hvilket har givet ham en Guinness rekord i kategorien ‘set den samme film flest gange’. Det skriver Guinness World Records selv.

Faktisk havde manden fra Florida i USA allerede vundet titlen i 2019, da han havde så filmen ‘Avengers: Endgame’ hele 191 gange.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af El Tigre Vengador (@eltigrevengador)

Men i 2021 måtte han se sig slået og afleverede titlen som rekordhaver til franskmanden Arnaud Klein, der så filmen 'Kaamelott: The First Chapter' 204 gange.

Og så måtte Ramiro Alanis løse billet til biografen og købe popcorn og cola – igen – og igen – og igen – og ….

720 timer eller 30 dage har han brugt på at se Spidermans nyeste eventyr.

Rekordforsøget stod på fra den 16. december 2021 til den 15. marts 2022. I de første fem uger så amerikaneren filmen fra ende til anden fem gange – hver dag.

Ifølge reglerne, der er udstukket af Guinness Worlds Records, skal filmen ses – hver gang. Tilskueren må derfor ikke tage en lur, se på sin telefon eller gå på toilettet under fremvisningerne.

Ifølge Ramiro Alanis’ egne oplysninger har han brugt mere end 23.000 kroner på biografbilletter i de tre måneder forsøget varede.

Men han har da – heldigvis – også fået andet end æren ud af det. Han kan nemlig nu »stort set recitere hele dialogen i filmen,« siger han selv.