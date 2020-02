Det er ingen hemmelighed, at det er godt for skuespillernes selvtillid og image at blive nomineret til den amerikanske filmpris Oscar.

Men det er tilsyneladende også gavnligt for økonomien. I hvert fald er det noget af en økonomisk indsprøjtning, som de nominerede får med i hånden.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters får årets nominerede nemlig en rekordstor gavepose - den såkaldte ’giftbag’ - til en værdi af 225.000 dollars, hvilket svarer til over 1,5 millioner kroner.

HUSK DU KAN FØLGE OSCAR-SHOWET LIVE PÅ B.T.DK. NATTEN TIL MANDAG, HVOR VI LIVEBLOGGER GENNEM HELE SHOWET.

Natten til søndag afholder det amerikanske Academy of Motion Picture Arts and Sciences for 92. gang Oscar-uddelingen. Sådan så det ud, da showet fandt sted i 2019.

Og det er rekord ifølge Reuters.

Men den høje værdi er ikke så mærkelig, når man ser, hvad gaveposen indeholder.

De udvalgte skuespillere og skuespillerinder kan således se frem til både et luksuscruise og en plastikoperation.

Og har man problemer med at finde kærligheden, så giver gaveposen også håb for det, idet den også indeholder en personligt ’matchmaking’-service.

Ifølge Reuters, så bliver gaveposerne ikke uddelt af Oscar-akademiet, men af firmaet Distenctive Assets, der har udsendt poserne de seneste 18 år.

»Det er den højeste værdi, vi nogensinde har samlet (i poserne, red),« siger firmaets direktør Lash Fary til Reuters.

Han forklarer, at det ikke er svært at finde firmaer, der glædeligt giver gaverne, da det giver dem god reklame.

Alene luksuskrydstogtet har en værdi af over 500.000 kroner, mens gavekortet til plastikkirurgi har en værdi af over 130.000 kroner.

Julia Roberts uddelte prisen for årets bedste film i 2019.

I alt er der knap 80 genstande i gaveposen, som også indeholder blandt andet tøj og en guldfyldepen.

Det er kun de højst nominerede og største stjerner, der modtager poserne.

I alt er det omkring 25 personer, der får de dyre gaveposer.

