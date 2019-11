Det var dansk tv-historie, da 'Vild med dans' fredag aften fik kåret årets vindere.

Men det, seerne ikke ved, er, at den historiske sejr var meget tæt på at være blevet umuliggjort tidligere i konkurrencen.

For første gang i tv-programmets historie var det et dansepar med to mænd, der vandt den månedslange dansekonkurrence i bedste sendetid.

Men makkerparret bestående af skuespiller Jakob Fauerby og danser Silas Holst var faktisk lige ved at give op inden femte udsendelse.

Nu er det ved at lande i mig hvad der er foregået de sidste 24 timer. Jeg er stolt!! Stolt af vores hårde arbejde blev belønnet, men aller vigtigst stolt over at dele land med alle jer, der har turde åbne jeres sind og se på noget nyt med åbne øjne. At I så igennem både køn og seksualitet og kun så to mennesker der dansede. Det fylder mit hjerte med kærlighed og mine øjne med tårer!! Tusinde tak for al jeres kærlighed og stemmer! Det har været rørende og helt fantastisk at mærke jeres opbakning!! Tak for at vi måtte!!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Og dig kæreste, kæreste Fauerby! TAK for dig. Tak for dit mod og fordi du nok er verdens bedste selskab! Tænk at vi gjorde det! Især når man tænker tilbage på uge 4 i vores moderne dans og din minisk sprang. Hvad I kære seere ikke ved, er at vi sad på produktionskontoret onsdag eftermiddag inden udsendelse nr.5 og snakkede om vi blev nødt til at trække os, da Jakob ikke kunne gå. Lægen ringede og gav grønt lys torsdag aften og Fauerby fik tre timer torsdag aften til at lære samba til om fredagen. Det er det vildeste jeg har prøvet i VMD. Du lærte samba på TRE TIMER Fauerby!! Imponeret. Du er blevet far, du er blevet danser og jeg vil give Anne Laxholm ret igår - du er mest af alt en kunstner!! Jeg er lykkelig over at have taget denne tur med lige peæcis dig i hånden! Det vil for altid sidde i mit hjerte ❤️❤️ gudskelov vi ses lige om lidt! Tak til @mastifftv.dk og @tv2danmark for jeres mod!! Jeg er lykkelig ❤️

Jakob Fauerby var nemlig ramt af en skade, der truede hans dansetrin. Det skriver Silas Holst på sin Instagram-profil.

'Hvad, I kære seere ikke ved, er, at vi sad på produktionskontoret onsdag eftermiddag inden udsendelse nummer fem og snakkede om, vi blev nødt til at trække os, da Jakob ikke kunne gå,' forklarer han.

Det var altså onsdag eftermiddag. Og da showet sendes live fredag aften, var der kort tid at løbe på for makkerparret. Men heldigvis for Jakob Fauerby lykkedes det lige akkurat at blive frisk i tide.

'Lægen ringede og gav grønt lys torsdag aften, og Fauerby fik tre timer torsdag aften til at lære samba til om fredagen,' fortsætter Silas Holst på Instagram.

Normalt træner de dansende deltagere længere tid end blot tre timer op til en udsendelse. Dette tilfælde var helt ekstraordinært, og det vækker den professionelle danser Silas Holsts beundring.

'Det er det vildeste, jeg har prøvet i VMD (Vild med Dans, red.). Du lærte samba på TRE TIMER, Fauerby!! Imponeret.'

Ifølge TV 2 var det den tidligere rundes moderne dans, der havde skadet Jakob Fauerbys knæ. Derfor måtte han i ugen op til sambaen kigge mest på Silas Holsts dansetrin, før han torsdag aften selv kunne være med.

Sambadansen var dog også mere fokuseret på armbevægelser frem for benarbejde, bemærker TV 2.