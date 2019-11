Hvis det stod til Marianne Eihilt, så beholdt hun gerne sin plads bag dommerbordet.

Men det gør det desværre ikke udelukkende.

Den tidligere Vild med dans-deltager blev i år forfremmet til dommer, da Britt Bendixen efter en nyligt overstået bypassoperation ikke var klar til endnu en sæson.

Og selvom Marianne Eihilt mener, at hun kan nogle ting, som ingen af de andre kan, så vil hun ikke gøre krav på tjansen.

Dommerne Jens Werner, Marianne Eihilt, Anne-Margrethe Laxholm og Nikolaj Hübbe. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne Jens Werner, Marianne Eihilt, Anne-Margrethe Laxholm og Nikolaj Hübbe. Foto: Martin Sylvest

»Jeg har det sådan, at hvis Britt ikke vil, så vil jeg gerne snakke med dem derhjemme om, om ikke vi kan få det til at fungere igen, for jeg synes, det er en kæmpe gave at få lov til at sidde her. Så er jeg også klar,« siger hun og tilføjer:

»Nu ser vi, hvad Britt beslutter, og hvad Mastiff (produktionsselskabet, red.) synes,« siger hun.

Britt Bendixen fortalte for nylig, at hun er ovenpå igen, og selvom hun tidligere har sagt, at hun mente, der skulle yngre kræfter til, så fortæller hun nu, at hun godt finde på at tage en sæson mere.

Og hvis det sker?

Marianne Eihilt har selv deltaget i Vild med dans som danser - her med Joachim B. Olsen. Foto: Mogens Flindt Vis mere Marianne Eihilt har selv deltaget i Vild med dans som danser - her med Joachim B. Olsen. Foto: Mogens Flindt

»Så er det Britts plads. Det er helt sikkert. Jeg har bare hjulpet hende i år. Jeg har været afløser,« siger Marianne Eihilt.

For hende har den nye rolle været en drøm og en kæmpe oplevelse. Hun roser sine tre meddommere for at hjælpe hende på vej og give hende en base til at kunne slappe af og være sig selv i den nye rolle.

Men hun har også kunnet trække på sine erfaringer som professionel danser i Vild med dans. F.eks. er det rart som dommer at vide, hvordan deltagerne har det, mener hun.

»Det går sådan direkte ind i hjertet på mig, og jeg føler næsten, at jeg står derude, og det drejer sig om, om jeg skal i finalen eller ej. Så jeg kan virkelig mærke de følelser, de går igennem,« siger Marianne Eihilt.