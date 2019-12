'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald skal være med i den kommende sæson af 'Stormester'.

Optagelserne til sæson 3 af det populære show 'Stormester', der har Lasse Rimmer i værtsrollen, starter i begyndelsen af det nye år.

Allerede nu har TV2 afsløret, hvem man kan glæde sig til at se dyste om titlen som kommende stormester – blandt deltagerne finder man Line Baastrup, Victor Lander, Jesper Groth, Heino Hansen og 'Vild med dans'-værten Sarah Grünewald.

Til at hjælpe med at styre de fem deltagere har Lasse Rimmer som sædvanligt allieret sig med komikeren Mark Le Fêvre, så publikum kan som sædvanligt forvente underholdning i stor stil.

Skal du være med?

Er du 'Stormester'-fan har du ovenikøbet mulighed for at deltage i programmet som publikum. Optagelserne finder igen sted i det smukke og historiske Hofteatret ved Christiansborg Slot i København. Ønsker du at være deltager, kan du finde information om tilmelding via linket her.

Hvis du savner 'Stormester', kan du allerede nu glæde dig til et bonusafsnit anden juledag. Her samler Lasse Rimmer nemlig det seneste hold til en sidste omgang underholdning. Det afslører han på Instagram – se opslaget nedenfor:

Vis dette opslag på Instagram Der er en ekstra pakke i Stormestersokken. Anden juledag samler vi det her dejlige hold til en sidste juletur i udfordringsmanegen. Et opslag delt af Lasse "Lasse Rimmer" Rimmer (@lasserimmer) den 1. Dec, 2019 kl. 2.58 PST

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk